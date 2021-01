Hondje Puck slaat op de vlucht voor vuurwerk en wordt pas na twee dagen teruggevonden

De 1-jarige Puck nam op oudejaarsavond de benen toen ze in de achtertuin aan de Burgemeester G.W. Stroinkweg onder de rook van Steenwijk werd opgeschrikt door hard vuurwerkgeknal. Corina Elzenaar had het eerst niet eens in de gaten. Ze hield er ook geen rekening mee dat het hondje door de omheining zou kunnen vluchten. Maar een hondje dat in blinde paniek is kan veel, zo blijkt.

Meer dan zestig uur gezocht

Nieuwjaarsnacht, nieuwjaarsdag, zaterdag overdag en ook de afgelopen nacht en vanochtend is er met man en macht gezocht naar Puck.

Meteen werd door een grote groep mensen meegedacht met Corina. Zo zijn er speurhonden ingezet, zijn er posters en camera's opgehangen, ging er een drone de lucht in, is er een vangkooi geplaatst en zijn mensen te voet of in de auto aan het zoeken gegaan.

Corina Elzenaar is ontroerd over zoveel hulp

Op een gegeven moment reden er wel tien auto's om Puck te spotten

Er werd zelfs een medium ingeschakeld om te achterhalen waar de geliefde Puck uithing. Het medium had het over 'zwarte grond' en terwijl Corina over akkers in de omgeving liep om Puck te zoeken kreeg ze vanmorgen rond 11.00 uur het verlossende telefoontje...

Enorme dorst

Corina had de buren van ongeveer 500 meter verderop aan de lijn en die meldden dat Puck was komen aanlopen. Heel voorzichtig werd puck aangelijnd. De 'vuurwerkvluchteling' had het allemaal opvallend goed doorstaan, alleen had ze een enorme dorst. Eten wilde ze nog niet meteen. Bazin en hond hebben vanmiddag eerst wat verloren uurtjes slaap ingehaald voor er werd gegeten.

Puck is ondanks dagenlange omzwervingen in goede conditie (Foto: Corina Elzenaar)

Terugblikkend prijst Corina Elzenaar zich gelukkig met zoveel hulp. Ze wordt zelfs emotioneel als ze het probeert te verwoorden: "Dat de liefde voor een dier zo verbindend kan werken, Prachtig!"