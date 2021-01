Wat vind jij: Is oud en nieuw met minder vuurwerk jou goed bevallen?

Ondanks het vuurwerkverbod werd tijdens oud en nieuw in de hele provincie nog flink geknald met vuurwerk. Toch ging er logischerwijs minder de lucht in dan voorgaande jaren. Daardoor bleef het op de spoedeisende hulp van de meeste Overijsselse ziekenhuizen betrekkelijk rustig als het gaat om vuurwerkslachtoffers.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, ziet een verbod ook de komende jaren wel zitten. "De eerste tekenen van het vuurwerkverbod smaken er bij mij naar dat we dit blijven doorzetten", vertelde hij bij Omroep Gelderland.

Minder mensen naar het ziekenhuis

"Je ziet nu al dat een heleboel mensen zich keurig aan de regels houden", stelt Bruls. "Dus dankzij hen hebben we nu veel minder mensen die naar het ziekenhuis of de huisartsenpost moesten. Dat was natuurlijk ons belangrijkste doel, om te zorgen dat we die zorg zoveel mogelijk konden ontlasten."

