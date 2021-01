Zo ziet de vaccinatielocatie voor Twente eruit: "Tot duizend prikken per dag"

Op parkeerplaats drie van de Universiteit Twente is een meterslange witte tent geplaatst. In de tent zijn meerdere test- en vaccinatielijnen opgezet. Aan de linkerkant kan een coronatest worden gedaan en aan de rechterzijde kunnen zorgverleners vanaf 15 januari hun vaccin halen.

Testen en vaccineren

"Op deze locatie testen én vaccineren we", zegt Liesbeth de Wit, hoofd van de afdeling corona bij de GGD Twente. "We kunnen hier tweeduizend testen en vaccins per dag uitvoeren. In de beginperiode verwachten we zo'n drie- tot vierhonderd 'prikken' per dag te geven, maar dat is ook afhankelijk van de hoeveelheid vaccins die er landelijk binnenkomt. De capaciteit is uiteindelijk duizend prikken per dag."

Zo gaat het vaccineren op het UT-terrein in z'n werk:

Tweeduizend per dag

Zorgverleners kunnen hun auto voor de accommodatie parkeren om vervolgens via een 'walk-in', lopend dus, hun vaccinatie te halen. Overal worden mensen erop geattendeerd om de coronamaatregelen in acht te nemen; er staan desinfectieapparaten, stickers met de tekst 'anderhalve meter afstand houden' en mondkapjes zijn verplicht. "We gaan er ook echt streng op toezien dat mensen zich aan de regels houden", zegt De Wit.

Na het halen van een vaccinatie mogen mensen niet gelijk naar huis. "We hebben een wachtruimte waar mensen nog vijftien minuten mogen blijven wachten", zegt De Wit. "De reden is dat mensen soms naar worden na een prik. Ze kunnen flauwvallen of bijwerkingen hebben. Om die redenen willen we mensen hier een kwartier kunnen observeren. Als dat allemaal goed verloopt, mogen mensen naar huis."

Liesbeth de Wit, hoofd van de afdeling corona bij de GGD Twente (Foto: RTV Oost)

30.000 zorgmedewerkers

Aankomende woensdag gaat de testlocatie op het universiteitsterrein open. Vanaf volgende week vrijdag worden de eerste prikken gezet. De GGD Twente verwacht in de eerste groep, de zorgmedewerkers, zo'n 25.000 tot 30.000 mensen in te enten. Zij krijgen het vaccin twee keer, met een tussenliggende periode van drie weken. Zorgverleners krijgen een uitnodiging om een afspraak te maken.

Overijssel telt straks twee vaccinatielocaties: één in Enschede en één in Zwolle. Dat is landelijk zo geregeld, omdat er allerlei eisen zijn verbonden aan het vaccineren. Zo moet het vaccin van BioNTech/Pfizer op een bepaalde temperatuur worden bewaard.

De GGD zegt bewust voor de UT gekozen te hebben als vaccinatielocatie. "Er is voldoende parkeerruimte en voldoende plek, en de locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer."