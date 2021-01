Statisticus uit Ootmarsum laat zich niet vaccineren tegen corona: "Het blijkt uiteindelijk niet nodig"

Wel of niet vaccineren tegen COVID-19, het blijft je eigen keus. Een kleine rondgang op straat leert dat er verschillend over het coronavaccin gedacht wordt. Een grote groep staat vooraan in de rij voor de prik, een klein deel twijfelt en een ander, klein deel zegt resoluut zich niet te willen laten inenten. Lid van die laatste groep is Herman Steigstra, gepensioneerd statisticus uit Ootmarsum. Zijn uitleg? "Uiteindelijk is corona in april voorbij."

Vanuit zijn huis in het pittoreske Ootmarsum houdt Steigstra sinds een half jaar de coronacijfers bij op de website van opiniepeiler Maurice de Hond. Daar wordt het coronabeleid van de overheid kritisch in de gaten gehouden.

Uit de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames kan Steigstra maar één conclusie trekken: "Het coronavirus is bijna uitgeraasd. Puur omdat in april meer dan de helft van de Nederlanders het coronavirus moet hebben gehad, statistisch gezien. En dan krijg je dezelfde situatie als met de vaccins voor de Mexicaanse griep in 2009." Toen bleven er miljoenen vaccins over, omdat de pandemie zwaarder ingeschat was dan hij uiteindelijk bleek.

Sceptisch

Het RIVM en de overheid zien dat anders, maar Steigstra is sceptisch op het beleid van de Nederlandse overheid. "Allereerst zijn alle maatregelen erop gestoeld dat de overdracht via druppels gaat, terwijl het mijn overtuiging is dat aerosolen (fijnere druppeltjes in de lucht, red.) een grotere rol spelen." Ook al zegt het RIVM voor de bewering van Steigstra geen bewijs te hebben, de statisticus zelf zegt dat te kunnen staven door de cijfers die hij bijhoudt. Volgens Steigstra is er wereldwijd steeds meer wetenschappelijke erkenning dat verspreiding voornamelijk via deze aerosolen plaatsvindt.

Hij maakte een voorspellend rekenmodel op basis van cijfers van NICE (Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie), maar zag dat het aantal besmettingen af ging wijken van de voorspelling toen het weer veranderde. "Zo gaat het aantal besmettingen omhoog bij droog weer, dat is gunstiger voor aerosolen. Je ziet bijvoorbeeld dat de weersverandering rond 12 december van invloed is. "

'Geen viruswappie'

Als onderdeel van het zogenoemde 'Green Team' van Maurice de Hond is Steigstra elke dag druk met corona. Dat zijn afwijkende mening soms vervelende reacties uitlokt, is hij wel gewend. "De meeste mensen staan er sceptisch tegenover. Ze kijken je raar aan. Je wordt heel gauw 'viruswappie' genoemd, of complotdenker. Terwijl dat absoluut niet het geval is. Ik denk echt niet dat er een verband is tussen corona en 5G bijvoorbeeld." Steigstra zegt met het GreenTeam aanvullend te willen zijn op de informatie die beschikbaar is in de media en op overheidskanalen. "Op basis daarvan kan een ieder dan een hopelijk beter onderbouwde conclusie trekken."

Steigstra is duidelijk, hij laat zich niet vaccineren. "Maar dat blijft ieders eigen verantwoordelijkheid. Je zou je kunnen laten vaccineren, ook al is corona bijna voorbij. Laat je wel goed informeren, ook over wie er verantwoordelijk is voor eventuele bijwerkingen van het vaccin."

Bedden

Overigens ontkent Steigstra niet dat de zorg het ontzettend zwaar heeft door de coronacrisis. "Dat staat buiten kijf. Maar het is ook gevolg van de keuze die de overheid heeft gemaakt, dat je de afgelopen jaren de helft van de bedden hebt opgedoekt."