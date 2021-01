Wil je wel een vaccinatie, maar heb je prikangst? Dit helpt!

Normaal gesproken lopen wereldreizigers, toeristen en zakenlui in en uit bij Travel Health Clinic in Hengelo, waar verpleegkundige Anne Egberts werkt. Maar nu is het er door de uitbraak van het coronavirus een stuk rustiger. Wel worden er PCR-testen afgenomen bij mensen die voor noodzakelijke dingen naar het buitenland moeten.

Ook volwassenen

Prikangst komt hier elke dag voor, zo vertelt Anne. "Niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen speelt het. Dan is er iets vervelends gebeurd in hun jeugd bijvoorbeeld. De truc is om alle tijd voor deze mensen te nemen."

Of die tijd er is bij een grootscheepse vaccinatie, zoals die is gepland door de GGD, is natuurlijk de vraag, beaamt ook Anne. Daarom een paar tips die je sowieso kunt toepassen.

Drie tips