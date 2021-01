Ziekenhuispersoneel in Twente laat zich massaal vaccineren: "Ongelooflijk blij mee"

Zorgmedewerkers in de Twentse ziekenhuizen laten zich massaal vaccineren. De vaccinatiebereidheid ligt volgens de GGD Twente tussen de 70 en 90 procent. "Daar zijn we ongelooflijk blij mee."

Gisteren werd de eerste 'prik' van Twente gezet bij ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Ook zorgpersoneel van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), in Almelo en Hengelo, is of wordt dezer dagen ingeënt.

"Er wordt massaal gereageerd door zorgmedewerkers om zich te laten inenten", zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid bij de GGD Twente. De vaccinatiebereid is met 70 tot 90 procent volgens haar ook iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

'We zijn er nog niet'

Volgens de Veiligheidsregio Twente is er 'licht aan het einde van de tunnel'. "Maar we zijn er nog niet. Als Twente staan we helaas al een hele tijd op het verkeerde lijstje bovenaan", zegt plaatsvervangend voorzitter Patrick Welman. "De cijfers zijn nog steeds niet goed. Het is een saaie, maar helaas wel een noodzakelijke boodschap: houd je aan de maatregelen."

Coronabesmettingen in Twente dalen

Het aantal coronabesmettingen in Twente daalde de afgelopen dagen met zeventien procent. Landelijk was er een afname van 18,4 procent. "We zitten in die zin niet ver van het landelijk gemiddelde af", zegt Dinsbach.

Ze plaatst wel een duidelijke kanttekening. "Het besmettingspercentage is met negentien procent nog hetzelfde als vorige week. We zien nog geen daling in het vindpercentage, dat is nog echt een slecht teken."

Invloed van de feestdagen

Wat de invloed van de feestdagen op de coronabesmettingen is, is volgens Dinsbach nog lastig aan te geven. "Het idee is dat mensen zich met oud en nieuw wat meer hebben opgezocht. Maar of dat invloed heeft op het aantal besmettingen, kunnen we pas volgende week aangeven."

Twentenaren die zich laten testen, krijgen weer binnen 48 uur bericht. Een tijdlang moesten mensen langer op hun testuitslag wachten, maar die duur is inmiddels weer verkort.