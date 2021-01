Getuige fatale explosie Enschede: "Verdachte knoopte vuurwerkdozen aan elkaar"

De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor een fatale explosie tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 in Enschede had drie pakketten illegaal zwaar vuurwerk aan elkaar geknoopt. Dat zegt een getuige tegen RTV Oost. Hij zal later deze maand zijn verhaal doen tegenover een onderzoeksrechter.

"Ik had die dozen met vuurwerk eerder op de avond al gezien", zegt de getuige tegen RTV Oost. "Het dochtertje van de verdachte liet ze me zien in de bijkeuken. Later zag ik dat de verdachte de lonten van die drie vuurwerkdozen aan elkaar aan het knopen was. Ze lagen toen op zijn aanhanger."

Rond de jaarwisseling explodeerde het vuurwerk in de aanhanger die geparkeerd stond aan de Gerststraat. Daardoor werden fatale verwondingen aangebracht bij bekende buurtgenoot Henk Kempers, alias 'De Priester'. "Ik heb samen met een vriendin nog geprobeerd de man te reanimeren, maar het was onbegonnen werk. Het was één groot gat." Het slachtoffer, de verdachte en de getuige hadden die oudejaarsavond samen nog een drankje gedronken. Getuige en verdachte waren goede vrienden van elkaar.

Brokstukken

Na de ontploffing ontkende de verdachte dat hij zwaar vuurwerk op zijn aanhanger had staan en dat 'ie tijdens de explosie binnen was. Hij wijst juist met de beschuldigende vinger naar de getuige. Maar die zegt op zijn beurt tegen RTV Oost: "De verdachte probeert me de schuld in de schoenen te schuiven. Iedereen in de buurt weet dat hij verantwoordelijk is voor die ontploffing. Zijn eigen zoontje kreeg nota bene nog brokstukken tegen de schenen. Dat kan niet als je binnen bent, zoals de verdachte zelf zegt."

Volgens de getuige was de verdachte ervoor al bezig geweest met een mortierinstallatie. "Die stond voor de aanhanger." Op de telefoon van de verdachte is gezocht naar een gebruiksaanwijzing van zo'n mortier, blijkt uit politieonderzoek.

Sierpotjes

Vrij kort na de fatale explosie werd de verdachte aangehouden. Hij ontkent iets te maken te hebben met het gewraakte vuurwerk. Zijn advocate zegt: "Mijn cliënt was eigenaar van die aanhanger, maar hij zegt dat er geen zwaar vuurwerk op die aanhanger lag. Hooguit twee of drie kleine sierpotjes, maar die kunnen niet zo'n enorme explosie veroorzaken."

Priester

Het dodelijke ongeval trok landelijke belangstelling vanwege de achtergronden van slachtoffer Henk Kempers. De man - die vanwege zijn indrukwekkende verschijning en grote voeten in Enschede bekend stond als 'Big Foot' - was ooit zwaar verslaafd aan heroïne, maar na een gebedsgenezing op straat zette hij zich in voor zijn medemens in nood. Dat leverde hem de bijnaam 'De Priester' op.

Deze maand worden verschillende getuigen van het fatale ongeval gehoord bij de onderzoeksrechter.