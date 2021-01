Björn Kuipers heeft zondag de leiding over topper tussen Ajax en PSV

Scheidsrechter Björn Kuipers uit Oldenzaal heeft zondag de leiding over de topper tussen Ajax en PSV in de Eredivisie. Het verschil tussen de nummers één en twee is een punt. Het duel begint om 16.45 uur.

PEC Zwolle en Heracles Almelo staan bij de hervatting van de competitie direct tegenover een club uit de top vijf. De Zwolse ploeg neemt het zaterdagavond op tegen AZ. Kevin Blom fluit daar om 20.00 uur voor het begin. Tegelijkertijd geeft Danny Makkelie het beginsignaal voor het duel in Almelo tussen Heracles en Vitesse. FC Twente neemt het dezelfde avond om 18.45 uur op tegen FC Emmen. In Drenthe is Allard Lindhout de scheidsrechter van dienst.

Doordeweekse ronde

Volgende week is er een doordeweekse ronde. Rob Dieperink fluit dinsdag Heracles - Emmen, een dag later is Bas Nijhuis uit Enschede de leidsman bij Feyenoord - PEC Zwolle en donderdag fluit Pol van Boekel FC Twente - Ajax. Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles morgen om 18.45 uur tegen Jong PSV, dat duel wordt gefloten door Jesse Rozendal. Vrijdag komt TOP Oss naar Deventer en daar fluit Robin Hensgens om 21.00 uur voor het begin. Dit is het programma in de Eerste Divisie.

Overijsselaars

Nijhuis fluit vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie het duel tussen NAC Breda en Roda JC.