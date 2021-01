Deze Deventer wasstraat is vanaf vanavond de bekendste van Nederland

Het gaat om een vijfdelige serie, waarvan de eerste aflevering vanavond op televisie wordt uitgezonden. Voor de serie is een aantal medewerkers van de wasstraat aan de Hanzeweg negen maanden lang gevolgd, zowel thuis als op de werkvloer. Het doel van de reeks is om een kwetsbare groep op een positieve manier in de spotlights te zetten.

Rugzakje

Onder andere medewerker Abdul staat centraal. "Abdul is als 13-jarige jongen alleen uit Syrië gevlucht. De verhalen die hij over zijn vlucht heeft, zijn onvoorstelbaar. Zo moest hij met heel veel mensen op een boot de zee op. Die werd kapot gesneden, waardoor hij een heel stuk moest zwemmen", vertelt directeur Kniest.

Kniest vindt het dan ook bewonderenswaardig hoe Abdul, en al zijn andere medewerkers, in het leven staan. "Met beide benen op de grond. Ze staan keihard te werken om een toekomst op te bouwen in ons land, niks anders dan respect."

Deze mannen worden gevolgd voor het programma De Wasstraat (Foto: Facebook Martin Kniest)

Uit het hart

Dat Kniest zoveel medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft, was geen bewuste keuze. "Ik ben zelf failliet geweest met een horecabedrijf, dus ik kom ook van ver. Dit is echt gegroeid vanuit mijn hart. Als ik zie hoe deze mensen drie keer zo hard moeten lopen voor iets dat wij als normaal ervaren."

Kniest helpt zijn medewerkers dan ook met alles. "Als iemand zijn ID-kaart is verloren moet diegene hemel en aarde bewegen om aan te tonen dat hij hier niet illegaal is. Ik zet er dan een advocaat op en regel een nieuwe ID-kaart voor hem. Maar dat had hij zelf nooit gekund", vertelt een trotse directeur.

De eerste aflevering van De Wasstraat is vanavond om 19.20 uur te zien op NPO2.