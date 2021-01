Man gewond bij incident in Glanerbrug, nog onduidelijk wat er gebeurd is

Bij een incident in Glanerbrug is gisteravond in elk geval één persoon gewond geraakt. De politie reageerde gisteravond op een melding van een steekincident aan de Schipholtstraat. Daar werd een gewond persoon gevonden.

Het slachtoffer werd op straat bij een supermarkt aangetroffen. Hij vertelde dat hij was mishandeld, waarbij mogelijk ook was gestoken. Wie dat gedaan zou hebben, kon de man niet zeggen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld voor zijn verwondingen. Hij heeft aangifte gedaan.

De politie hoorde later dat een tweede persoon in het ziekenhuis was geweest in verband met hetzelfde incident. De politie heeft de man inmiddels gesproken, maar hij wist weinig te vertellen en heeft ook geen aangifte gedaan.