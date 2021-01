Hoe ervaren juffen en meesters de eerste thuiswerkdag? "Het is echt even wennen"

De kerstvakantie is voorbij en dat betekent dat de scholen weer begonnen zijn. Maar, net als tijdens de eerste lockdown afgelopen voorjaar blijven de scholen dicht en wordt online les gegeven. Hoe wordt dat ervaren op bijvoorbeeld basisschool De Ontdekking in Kampen?

"Het was echt even wennen, schakelen ook weer", zegt juf Angela Raggers van groep 3 van De Ontdekking. "Gelukkig hadden we al een hoop geleerd tijdens de eerste lockdown, maar we hebben er voor gekozen om dit keer ook in de middenbouw, ook bij mijn groep 3, meer online les te geven. Om toch contact te houden."

'Blij om juf te zien'

De juf merkt dat de kinderen enthousiast zijn op deze eerste schooldag van het nieuwe jaar. "Ze zijn blij om juf te zien en dat merk je. Lachende gezichten, omdat je even in beeld bent en even lekker met ze kletst. Het is een hele uitdaging om er vorm aan te geven."

'Je mist de interactie'

"Ik vind de afstand wel moeilijk", vervolgt juf Angela. "Je wilt graag in contact zijn met de kinderen. Je mist de interactie en hebt niet echt zicht op wat er gebeurt. Ik hoop écht niet dat dit langer gaat duren dan twee weken."

Ook voor directeur Renske de Vries van De Ontdekking is het een aparte dag, ze hoopt niet dat de school langer dichtblijft dan nu nog de komende twee weken. "We doen wat voor het land goed is, maar het is voor de kinderen gewoon prettig om op school te zijn. We horen veel meer dan vroeger dat kinderen het fijn vonden om op school te zijn."

'De motivatie is echt goed'

Zij en haar collega's mogen dan niet blij zijn dat de scholen dicht zijn, maar de sfeer is goed. "De faciliteiten en de ervaringen zijn beter dan tijdens de eerste keer. De motivatie bij iedereen is echt goed, ik ben heel trots op het team."