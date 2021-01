Bevolkingsaantal plattelandsgemeenten groeide vorig jaar harder dan in steden

De Overijsselse bevolking is afgelopen jaar niet zo hard gegroeid als normaal. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De bevolking groeit normaal gesproken het hardst in de grootste gemeenten van het land, maar afgelopen jaar was dat juist in de kleinere gemeenten. Zo kwamen er in Ommen, Dalfsen en Borne veel nieuwe inwoners bij door verhuizingen.

Ommen is dan weliswaar flink gegroeid: er vertrokken het afgelopen jaar ook de meeste mensen in vergelijking met andere Overijssel gemeenten. Hoe dat kan, is niet duidelijk.

Baby's

In Staphorst werden, net als in 2019, de meeste baby's geboren in vergelijking met andere Overijsselse gemeenten. En dat terwijl het afgelopen jaar in de meeste gemeenten meer mensen zijn gestorven dan geboren. Het CBS verklaart dat dit komt door het coronavirus.

Raar is dit overigens niet voor Overijssel: eerdere jaren hadden ook al veel gemeenten meer sterfte dan geboorten. Dat heeft volgens het statistiekbureau vooral te maken met de leeftijdsopbouw van de bevolking: er wonen relatief veel ouderen en weinig vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Lagere groei in steden

In vier van de vijf grote steden groeide het inwonersaantal wel, maar dus niet zo hard als normaal. Hengelo is de enige grote stad waar het bevolkingsaantal juist afnam, al was de daling met zo'n veertig mensen niet heel groot. Zwolle zag overigens de grootste stijging.

Op het kaartje hieronder is per gemeente te zien hoe het bevolkingsaantal is toe- of afgenomen:

Als je op een gemeente klikt, zijn de absolute cijfers van het afgelopen jaar te zien.