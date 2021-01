GA Eagles mist een compleet elftal tegen Jong PSV: "Zal even wennen zijn, maar jongens kunnen het niveau aan"

Officieel wil de club de namen niet noemen. Maar het zou gaan om onder meer basisspelers Jay Gorter, Sam Beukema, Bas Kuipers, Luuk Brouwers, Jay Idzes en Jacob Mulenga. Nieuwkomer Giannis Botos is er wel bij. Hij is speelgerechtigd en maakt zijn debuut in de selectie. Mitchel Michaelis maakt zijn debuut onder de lat.

Vijf spelers van O-21

Verder kan trainer Kees van Wonderen ook niet beschikken over Julliani Eersteling, Maël Corboz, Sam Crowther en Quiermo Dumay. Verder zijn ook enkele stafleden besmet. Om die reden roept de trainer van Go Ahead Eagles vijf spelers op van het O-21-team van de Deventer club.

Even wennen

Trainer Kees van Wonderen hoopt dat andere jongens nu hun kans grijpen: "Er gaan een hoop andere jongens spelen, ook jongens die tot nu toe nog niet heel veel hebben gespeeld. Aan de andere kant zijn er ook een hoop jongens waar we mee gaan beginnen die wel een hoop minuten in de benen hebben en al basisspeler zijn geweest. Het zal her en der ook nog wel in een andere samenstelling zijn, voor enkele jongens op een andere positie. Dus dat zal even wennen zijn. Maar het zijn allemaal jongens die dit niveau gewend zijn en aankunnen. En waarin ze de kans nu krijgen om ons door deze moeilijke tijd heen te voetballen."

De Oosttribune

De wedstrijd van dinsdag in Eindhoven begint om 18.45 uur en is live te volgen op De Oosttribune op Radio Oost.