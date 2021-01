GGD IJsselland: 40 procent van de zorg- en verpleeghuizen heeft corona in de gelederen

"Er is zorg over de zorgcapaciteit in IJsselland. Dat gaat zowel om de ziekenhuizen als om de instellingen in zorg, verpleging en thuiszorg. Dus in de hele keten is het zoeken naar capaciteit." Waarschuwende woorden van GGD-directeur publieke gezondheid Rianne van den Berg. Het gaat niet de goede kant op met de besmettingen onder de kwetsbare groepen en hen die ze verzorgen.

4 op de 10 zorghuizen besmet

"In onze regio hebben in de afgelopen week 40 procent van de VVT-instellingen met besmettingen te maken gekregen."

Ook onder zorgpersoneel grijpt het virus om zich heen, met hetzelfde ziektebeeld als gevolg. Van corona hersteld personeel is vaak niet meteen weer volledig inzetbaar en dat maakt het moeilijk om te plannen.

Consequenties kunnen groot zijn

Zodra een paar handen aan het bed in een zieken- of verzorgingshuis wegvalt, heeft dat direct consequenties voor de bezetting in dat huis. "Je kunt bedden hebben maar als je geen handen hebt om de mensen die erop komen te liggen goed te kunnen verzorgen, ja dan heb je nog niks. En dan kun je mensen niet meer opvangen."

"Juist in de die instellingen moeten we eerst weer de uitbraak onder controle zien te krijgen want de uitval onder het personeel is zorgelijk."

Hoewel deze week met het vaccineren is begonnen, ziet het er niet naar uit dat er de komende maanden verlichting valt te verwachten. Want patiënten die herstellen van Covid maar nog niet terug naar huis kunnen, die willen we in de verpleeghuizen opvangen. "Maar dat herstel kan soms lang duren en dus hebben we veel bedden nodig."