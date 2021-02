Boek Kwartetmoord met nieuwe onthullingen over viervoudige moord Enschede

Uit het boek Kwartetmoord blijkt dat Camil er prat op ging dat hij deel zou hebben uitgemaakt van een beruchte militie, die tijdens de burgeroorlog begin jaren negentig dood en verderf zaaide op de Balkan.

Uniek vonnis

Het boek Kwartetmoord gaat over de viervoudige moord in Enschede. In deze zaak werden november 2018 vier mannen op klaarlichte dag in een Enschedese growshop op brute wijze om het leven gebracht. Een vader en zijn twee zonen kregen levenslang. Het vonnis was uniek voor ons land; nooit eerder werden drie leden uit één gezin tot levenslang veroordeeld.

'Geharde schutter'

Een van de redenen waarom het rechercheteam Litouwen onderzoek instelde naar het vermeende oorlogsverleden van de vader was de manier waarop de vier slachtoffers werden doodgeschoten. Die had namelijk alle kenmerken van een executie.

“Zo werden alle vier mannen meermalen door hun hoofd geschoten”, aldus Tom Meerbeek, medeauteur van het boek Kwartetmoord. “Nadat ze een eerste keer waren geraakt, werden ze nogmaals van heel dichtbij - minder dan tien centimeter - achter hun oor geschoten. Geliquideerd dus. Om daartoe in staat te zijn, moet een schutter behoorlijk ‘gehard’ zijn.”

Een beeld uit de reconstructie die RTV Oost van de viervoudige moord in Enschede maakte (Foto: RTV Oost / Marc Willighagen)

Onderzoek stopgezet

Uit het dossier-Litouwen blijkt dat het rechercheteam heeft geprobeerd het militaire doopceel van Camil A. te lichten, maar dit onderzoek op een bepaald moment heeft stopgezet.

De officiële reden waarom het rechercheteam niet dieper inging op het vermeende oorlogsverleden van Camil is dat dit verder niet van belang zou zijn voor het onderzoek naar de viervoudige moord.

De auteurs noemen dit opvallend. "Volgens ons is een eventueel oorlogsverleden juist wél van groot belang. Het zegt immers veel over de modus operandi. En daar is ook de hele discussie over 'terugkeerders' vanuit IS-gebied op gebaseerd. Als mensen geradicaliseerd of getraumatiseerd terugkeren op oorlogsgebied, zijn ze dan terug in Nederland ook geneigd om eerder en eventueel extremer geweld toe te passen?", aldus Tom Meerbeek, misdaadverslaggever voor RTV Oost.

Delicaat

Medeauteur Jan Colijn: “Al zijn er ook bronnen rond het onderzoek, die er ernstig rekening mee houden dat het team mogelijk van hogerhand is teruggefloten. Want het is nogal delicaat als blijkt dat een Servische militair met een dubieus oorlogsverleden kans heeft gezien om in Nederland een verblijfsvergunning te bemachtigen en vervolgens de dood van vier mannen op zijn geweten heeft.”

In het boek onthullen de RTV Oost-journalisten dat Camil A. deel zou hebben uitgemaakt van Arkans Tigers. Een militie, geformeerd rond leider Željko Ražnatovic, alias Arkan. Deze Arkan werd later minister en werd wegens oorlogsmisdaden aangeklaagd door het Joegoslavië Tribunaal, maar nog voor hij kon worden opgepakt, werd hij geliquideerd.

Bloedband

Camil beweerde dat hij niet alleen lid was van Arkans Tigers, maar dat er bovendien sprake zou zijn van een bloedband. Camil claimde namelijk in de Twentse onderwereld dat hij familie was van de grote leider. "Of het grootspraak was of dat hij daadwerkelijk lid was van Arkans Tigers valt onmogelijk te achterhalen. Maar duidelijk is wel dat hij ermee heeft gekoketteerd."

De vader en zijn twee zonen die alle drie tot levenslang werden veroordeeld voor de viervoudige moord in Enschede. (Foto: Petra Urban)

'Losse handjes'

In het boek ook aandacht hoe het rechercheteam de vader en zijn twee zonen in het vizier kreeg. Het team-Litouwen kwam hen op het spoor omdat er DNA-materiaal van de oudste zoon werd ontdekt op een van de kogelhulzen in de growshop. "De vraag was echter: hoe belandde het DNA van die oudste zoon Dejan in die landelijke databank?", aldus Meerbeek.

"In het dossier stond daar niets over opgetekend. Via aanvullend onderzoek hebben we echter kunnen achterhalen dat Dejan zijn DNA ooit heeft moeten afstaan omdat hij zijn vriendin had mishandeld. In die zin zou je kunnen zeggen dat Dejans 'losse handjes' de familie in het onderzoek naar de viervoudige moord fataal zijn geworden."

Kwartetmoord voorkomen?

Colijn en Meerbeek werden voor hun onthullingen in deze spraakmakende zaak genomineerd voor De Tegel, de hoogste journalistieke onderscheiding in ons land. Zo wisten de verslaggevers onder meer te achterhalen dat de vader en zijn oudste zoon een week voor de viervoudige moord door bewakingscamera’s zijn gefilmd toen ze in Hengelo een autohandelaar op brute wijze probeerden af te persen.

De politie had zelfs de beschikking over deze beelden, maar deed er aanvankelijk niets mee. Een aantal nabestaanden reageerde furieus en meende dat de viervoudige moord voorkomen had kunnen worden als de politie na de afpersing meteen daadkrachtig had opgetreden.

Bizarre details

Het onderzoek rond de Kwartetmoord staat bol van de bizarre details. Colijn: "Zo hoorden we de dag na de arrestatie al dat de man, die werd verdacht van een van de bruutste misdrijven uit de Nederlandse misdaadhistorie, enkele maanden daarvoor nog met kleren en al in een vijver was gesprongen om een eendje van de dood te redden. Maar ook hoorden we dat de vader en oudste zoon nog op dezelfde middag van de viervoudige moord naar de woningcorporatie zijn gereden om contant de huurschulden te voldoen. Al die gekke details maken dit hele onderzoek zo bijzonder."

Uniek inkijkje

Volgens Meerbeek lopen er in het boek Kwartetmoord meerdere verhaallijnen door elkaar. "We hebben het zo geschreven dat de lezer het idee heeft dat hij of zij meekijkt over onze schouders als verslaggevers. Hoe wij te werk gaan en hoe we speuren naar bepaalde aspecten. Daarnaast komen ook de verdachten uitgebreid aan bod want we besteden uitgebreid aandacht aan de uitputtende rechercheverhoren."

Volgens Colijn biedt het boek vooral ook een uniek inkijkje in een van de omvangrijkste rechercheonderzoeken ooit in ons land. "De forensische onderzoeken, de geheime schaduw-operaties door agenten in burger, de verdachten die werden afgeluisterd. Justitie heeft echt alles uit de kast gehaald. Zo werd zelfs een speciale undercover vanuit Servië - geheim agent A-2367 - ingevlogen. Aan al die details besteden we uitvoerig aandacht."

De vader en zijn twee zonen hebben hoger beroep aangetekend. Dit appel gaat in juni van start.