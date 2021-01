16 jongeren uit Oldenzaal en Rossum betrapt in verlaten attractiepark

De jongeren zijn tussen de 17 en 19 jaar. Volgens de Telegraaf werden de jongens geïnspireerd door Youtuber Govert Sweep. Hij maakt video's waarbij hij verlaten gebouwen en parken bezoekt, waaronder het gesloten attractiepark Speelstad Oranje in het gelijknamige dorpje Oranje.

Uit nieuwsgierigheid

De 19-jarige Gijs uit Rossum doet zijn verhaal tegen de krant. "Sweep zei in het filmpje dat het park verlaten was. Gewoon uit nieuwsgierigheid zijn we er toen heen gereden. We waren niet van plan iets te filmen, maar alleen om te kijken." En dus gingen de jongeren die kant op.

Toen ze een deur van een huis open trokken, ging het mis. "Het bleek dat de man die het park onderhoudt nog in een van de vakantiewoningen woont, waar een van ons onbewust bijna naar binnen stapte. Hij heeft de melding gedaan bij de politie", legt Gijs uit.

De politie kwam vervolgens met meerdere auto's naar het park toe. Volgens politieagent Niels Hoogma, die verslag van de melding deed, vluchtten de jongens alle kanten op toen ze de politie zagen. "Dat was dus van korte duur", schrijft hij op zijn Instagram. De jongens werden al snel uit de bosjes 'gevist'.

'Geen kwade jongens'

De jongeren kregen geen boete, maar hun gegevens werden wel genoteerd. Gijs zegt het nooit meer te zullen doen. "Door corona zijn er ook voor ons veel beperkingen en daardoor is toeren met auto’s een zondagbezigheid geworden voor ons. Normaal zouden we met elkaar op een terras of in een keet gaan zitten, maar helaas kan dat uiteraard niet. Het was puur kijken en rondlopen, dit was uiteraard nooit de bedoeling. We zijn geen kwade jongens en hebben ervan geleerd.”