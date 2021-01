Geen vuurwerktrauma voor Puck: teruggevonden hondje en baasje krijgen goede nazorg

Baasje is dolblij dat haar hondje Puck weer is teruggevonden (Foto: Marielle Beumer)

Baasje is dolblij daar haar hondje Puck weer is teruggevonden na zoektocht van 2 dagen

Het hondje nam op oudejaarsavond de benen toen ze in de achtertuin aan de Burgemeester G.W. Stroinkweg onder de rook van Steenwijk werd opgeschrikt door hard vuurwerkgeknal. Er is dagen naar haar gezocht door meer dan honderd vrijwilligers. Daarbij werd onder meer een speurhond, camera's, een medium en een drone ingezet. En met succes: het hondje werd gisterochtend na ruim 60 uur zoeken in goede gezondheid teruggevonden.

Nazorg

De nazorg die Puck en haar baasje Corina krijgen, bestaat onder meer uit goede gesprekken met de deskundigen van THON. "De begeleiding die ik krijg is super", zegt Corina Elzenaar. "Ik krijg onder meer advies hoe ik nu het beste met de hond om kan gaan en hoe we bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat harde geluiden een blijvend trauma opleveren."

Ze vervolgt: "Ook werkt THON nauw samen met een aantal mediums, mensen die kunnen voelen hoe het met de hond gaat. Diezelfde mensen zijn ook tijdens de zoektocht ingeschakeld en hebben toen, achteraf gezien, best goede tips gegeven."

Dankbaar

Zowel baasje als hond zijn aan het bijkomen van het hachelijke avontuur. Wat overheerst is de dankbaarheid voor de inzet van de vele vrijwilligers die zich het afgelopen weekend belangeloos hebben ingezet om mee te zoeken. "Mensen hebben tot diep in de nacht geholpen. Ze hebben uren in weilanden, sloten en bossen gezocht. De verbondenheid en liefde van zoveel mensen die ik niet ken, die geheel belangeloos hun hulp hebben aangeboden, dat raakt me diep. Dat is zo mooi, ik heb daar gewoon geen woorden voor", zegt ze met een snik in haar stem.

Angstig begin van 2021

De speciale WhatsApp-groep die THON voor de zoektocht naar Puck heeft ingesteld, blijft de komende tijd nog bestaan. "Ik wil iedereen die heeft meegezocht via WhatsApp op de hoogte houden, want ik krijg daarover nog steeds vragen. Ook via mijn eigen Facebookpagina zal ik dat voorlopig blijven doen", zegt Corine.

Ze vervolgt: "Al met al was het een zenuwslopend en angstig begin van 2021, maar tegelijkertijd ook een avontuur dat ik vanwege alle warmte en liefde die ik heb mogen ontvangen nooit zal vergeten."