Gerard Sanderink stapt op als topbestuurder bij zijn bedrijven na aanhoudende commotie rond zijn persoon

De eigenzinnige Twentse multimiljonair Gerard Sanderink is opgestapt bij zijn bouwbedrijf Strukton. Dat doet hij vanwege de onrust die rond zijn persoon is ontstaan, laat het beursgenoteerde Oranjewoud weten. Ook stapt Sanderink op als topman van zijn IT-bedrijf Centric.

Sanderink was de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws door een hoog oplopende ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij bevriend raakte met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. De eerste rechtszaak tussen Sanderink en Van Egten was 3 april 2019 en sindsdien is het een spervuur aan rechtszaken geweest, waarbij Sanderink haar continu bleef beschuldigen van fraude als directeur bij een van zijn bedrijven. Daarnaast was hij ervan overtuigd dat Van Egten verantwoordelijk is voor de inval van de FIOD bij Strukton, half februari 2019.

Kortste eind

In de tientallen rechtszaken tegen Van Egten trok Sanderink onafgebroken aan het kortste eind. Als gevolg van de uitspraken heeft hij zijn ex zeker een half miljoen aan dwangsommen moeten betalen. In de laatste rechtszaak verhoogde de Almelose rechter de dwangsom naar 100.000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro. Een unicum, speciaal gericht op de 'diepe zakken' van de vermogende Sanderink.

Eind vorig jaar zou hij in het hoofdkantoor van Strukton een politie-inspecteur en een deurwaarder de huid vol hebben gescholden en te hebben geweigerd zijn gevorderde telefoon af te staan, totdat die van afstand gewist was. Dat was het moment waarop zijn Raad van Commissarissen, aangevoerd door de Twentse Herman Spenkelink, in actie kwam. De tot dan toe 'persoonlijke omstandigheden' kwamen ook bij zijn beursgenoteerde onderneming. Spenkelink beloofde voor de kerst binnen twee weken actie.

Voor het eerst verlies

Het lijkt erop dat de druk op Sanderink groot is geweest. Tot nu toe wilde hij van geen wijken weten, maar als gevolg van alle publicaties hebben zijn bedrijven in 2019 voor het eerst verlies geleden. Het is aannemelijk dat in het voorbije jaar de cijfers nog slechter zullen zijn.