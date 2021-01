Herman Spenkelink over opstappen Sanderink: "Het gedonder moest ophouden"

Volgens Herman Spenkelink, de Twentse voorzitter van de Raad van Commissarissen van Oranjewoud, was het "een niet houdbare zaak" dat Sanderink aan zou blijven. Vanaf nu is het volgens Spenkelink zaak om 'schoon schip' te maken bij het beursgenoteerde Oranjewoud.

Het bedreigen van een deurwaarder en een politieagent, kort voor kerst ten kantore van bouwbedrijf Strukton, was de druppel die de emmer deed overlopen voor de Raad van Commissarissen. Wat tot voor kort 'privézaken' waren werden ineens een levensgrote bedreiging voor de beursgenoteerde onderneming .waaronder bouw- en railbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea vallen.

Opnieuw Kamervragen

"Als nationale opdrachtgevers van zich laten horen en je besproken wordt in de landelijke politiek moet er wat gebeuren", zo laat Spenkelink weten. Spenkelink verwijst naar de kranten die de afgelopen tijd weer vol staan over Sanderink. Daarnaast zijn er opnieuw Kamervragen gesteld over Sanderink en of hij nog wel in staat is om zijn bedrijven te leiden. De vragen, gesteld door het Twentse CDA-Kamerlid Omtzigt, gaan vooral over de mogelijke invloed van zijn nieuwe vriendin, Rian van Rijbroek, op zijn IT-bedrijf Centric dat veel zaken doet voor de overheid en De Nederlandse Bank.

Overigens wordt deze Rian van Rijbroek gezien als degene die hem op de achtergrond manipuleert, zo zou zij ervoor gezorgd hebben dat Sanderink ruzie kreeg met zijn ex, Brigitte van Egten. Die ruzie begon in november 2018 en zorgde sinds april 2019 voor een serie rechtszaken die hij over het algemeen verloor. De rechtszaken kostten hem niet alleen veel geld maar ook zijn goede naam als ondernemer. In alle stukken in de verschillende media werd steeds vaker hardop gefilosofeerd of Sanderink ze nog wel 'op een rijtje had'.

'Schoon schip maken'

"We moeten schoon schip maken, dit is slecht voor Strukton, voor al zijn bedrijven", zo motiveert Spenkelink het ontslag van topman Sanderink. Hoe dat ontslag tot stand is gekomen, hoe groot de druk was van de commissarissen en of Sanderink uiteindelijk zelf de beslissing heeft genomen wordt niet duidelijk. Maar Spenkelink klinkt ferm: "Het gedonder moest gewoon ophouden." Hoewel IT-bedrijf Centric niet onder Oranjewoud valt is Sanderink daar ook opgestapt.

Of de 72-jarige Sanderink nog terugkeert, daarover wil Herman Spenkelink het niet hebben. "Dat weten we niet, daarover kan ik geen uitspraken doen." Wel vraagt Spenkelink nog respect voor Sanderink: "Het is een genie, een eigenzinnig genie, die doen wel vaker gekke dingen. Feit is wel dat hij prachtige bedrijven heeft opgebouwd en 15.000 man aan het werk heeft." Voor Centric is al een opvolger bekend, voor Oranjewoud zal Spenkelink op zoek gaan naar een opvolger.