FC Twente Vrouwen haalt versterking na blessures in selectie

FC Twente Vrouwen heeft zich versterkt met Suzanne Giesen en Rieke Dieckmann. Het duo is aangetrokken omdat er drie zware blessures in de selectie zijn en daarnaast Maren Tellenbröker ook nog eens vertrok.

Ella Peddemors, Licia Darnoud en Elena Dhont liggen er geruime tijd uit en daardoor moest Twente op zoek naar nieuwe speelsters. Giesen keert terug op bekend terrein. Ze stopte na afgelopen seizoen bij de Enschedeërs om zich te gaan richten op haar maatschappelijke carrière. Ze is blij dat ze Twente nu kan helpen: "Het telefoontje van FC Twente was onverwachts, maar mijn eerste gevoel was gelijk positief. Ik was natuurlijk niet voor niets gestopt. Ik had deze break ook nodig, maar als je zo’n kans krijgt moet je die met beide handen aanpakken. Ik ben er klaar voor om de uitdaging aan te gaan en met FC Twente om de prijzen te gaan spelen."

Eredivisie is FC Twente

De Duitse Dieckmann komt op huurbasis over van Turbine Potsdam. "De Vrouwen Eredivisie is voor mij FC Twente, het was de enige Nederlandse club waar ik van jongs af aan al tegen speelde", zegt ze. "Als ik ergens in Nederland wilde voetballen dan wist ik dat het bij FC Twente zou zijn. Ik wil mijzelf verder ontwikkelen en een nieuwe omgeving kan daar aan bijdragen. FC Twente is een club die meespeelt om de prijzen en dat is voor mij mede de reden geweest om hier te komen."