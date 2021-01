DNA-onderzoek bewijst: wolf doodde eind november schapen in Twente

Een wolf heeft eind november in Twente meerdere schapen gedood. Dat blijkt uit DNA-onderzoek dat is gedaan. In een aantal dagen tijd werden op verschillende plekken zeven schapen gedood.

In Beuningen werden volgens de meldingen bij BIJ12 vijf schapen gedood, in Enter en Wierden elk één. Om welke wolf het gaat is nog niet bekend. Ook is niet bekend of de schapen steeds door dezelfde wolf zijn gedood, dat onderzoek loopt nog. Van twee schapen die in Almelo werden gedood is nog niet bekend of het om een wolf gaat.

Het is voor het eerst sinds februari 2019 dat officieel is vastgesteld dat in Overijssel schapen zijn gedood door een wolf. In Lemelerveld werden toen acht schapen gedood door wolf.