Vacature freelance correspondenten

Weet jij wat het gesprek van de dag is in Hengelo, Borne, Almelo, Twenterand, Wierden of Raalte?

RTV Oost, het publieke mediabedrijf voor Overijssel, brengt nieuws en benadrukt de identiteit van de regio. Online en via radio en tv. RTV Oost is de meest geraadpleegde nieuwsbron van Overijssel.

De redactie van RTV Oost is op zoek naar versterking op lokaal niveau. Zit jij in Hengelo, Borne, Almelo, Twenterand, Wierden of Raalte letterlijk en figuurlijk bovenop het nieuws? Beschik je over een plaatselijk netwerk en leg je makkelijk contact? Volg jij de ontwikkeling in de gemeenteraad op de voet en heb je oog voor de mensen en de verhalen ‘achter het nieuws’? Als je op alles ‘ja’ durft te zeggen, meld je dan aan als...

Freelance correspondent

….in één van bovengenoemde gemeenten.

Wij zoeken

...iemand die niet bang is om zijn neus in andermans zaken te steken, nieuwsgierig en brutaal genoeg is om een eerste vraag te stellen, snapt wat nieuws is, een mooi verhaal herkent en dit snel aan onze redactie kan doorgeven. Mensen die in staat zijn een compleet en voluit geschreven nieuwsbericht op journalistieke wijze (inclusief foto’s) aan te leveren hebben een streepje voor.

Wij bieden

...een leuk contact met een journalistiek mediabedrijf en een reële vergoeding voor elk gepubliceerd bericht. Ook voor een goede – en dus gebruikte – tip hebben we een vergoeding over.

Interesse?

Stuur een e-mail naar Mario van Santen (m.vansanten@rtvoost.nl). Bellen voor meer informatie mag ook; telefoon 06-53168622.