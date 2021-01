Fors minder asbestdaken gesaneerd in 2020, provincie kijkt naar nieuwe manieren om sanering te stimuleren

Er zijn vorig jaar fors minder asbestdaken gesaneerd in Overijssel dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Programmabureau Asbestversnelling. Van de Nederlandse provincies daalde het aantal saneringen in Overijssel zelfs het hardst, met bijna vijftig procent. Het gaat om cijfers tot en met september 2020.

De provincie Overijssel hoopt volgende maand met een voorstel te komen voor een nieuwe aanpak voor het saneren van asbestdaken.

In Overijssel werd de eerste negen maanden van 2020 511.000 vierkante meter dak gesaneerd. Dat is 49,4 procent minder dan in dezelfde periode in 2019.

Volgens het Programmabureau Asbestversnelling is het aannemelijk dat de cijfers teruglopen wegens het niet doorgaan van het asbestdakenverbod medio 2019 en het beëindigen van de subsidie op het saneren van asbestdaken eind 2018'. Ook de coronacrisis kan meespelen bij de teruglopende cijfers in 2020.

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Asbestvezels zijn zodanig klein dat ze tijdens het inademen tot diep in de longen door kunnen dringen. Later in je leven kan je er ernstig ziek van worden. Het kabinet stimuleert het verwijderen van asbestdaken, maar een verbod op het hebben van een zo'n dak na 2024 sneuvelde in 2019 in de Eerste Kamer. Naar schatting ligt er in Nederland nog zo'n tachtig miljoen vierkante meter asbestdak: 25 miljoen op particuliere daken, 55 miljoen bij 'zakelijke' dakeigenaren. In veel gemeenten is nog niet duidelijk of openbaar hoeveel asbest er precies aanwezig is. Benieuwd welke gegevens er over jouw gemeente beschikbaar zijn? Op deze kaart vind je de meest recente cijfers terug.

Dat het aantal gesaneerde asbestdaken in Overijssel zo sterk is teruggelopen is volgens een woordvoerder van de provincie Overijssel ook niet zo gek, omdat 2018 een topjaar was. "Doordat er sprake was van een asbestdakenverbod hebben veel mensen destijds hun dak versneld laten vervangen."

"Bovendien was er (rijks)subsidie beschikbaar. Overijssel was daarin koploper in Nederland. Nu zie je dat de tijdsdruk eraf is, en mensen bovendien wellicht andere financiële uitdagingen hebben", aldus de woordvoerder, doelend op bijvoorbeeld corona.

Glas halfvol

Mensen kijk nu hoe ze de dakverwijdering kunnen combineren met andere ingrepen, zegt de woordvoerder. Hij wijst er ook op dat er desondanks het afgelopen jaar, in ieder geval tot en met september, nog altijd ruim 500.000 vierkante meter asbest is vervangen. "Wat ons betreft is het glas nog steeds halfvol."

Wil jij weten hoeveel asbest er vorig jaar tot en met september is gesaneerd in Nederlandse provincies, kijk dan op onderstaande kaartje.

Is de kaart op je smartphone niet goed te bekijken? Klik dan hier.

De provincie heeft het afgelopen jaar benut om te kijken naar een nieuwe aanpak, die past bij de nieuwe situatie. "In de periode toen er nog sprake was van een verbod en een deadline, investeerden wij vooral in een snelle aanpak en ontzorging van eigenaren. We stimuleerden ondernemers om samen te werken, om eigenaren in één keer van het gehele probleem af te helpen", legt de woordvoerder uit.

Statenvoorstel in februari

In de nieuwe aanpak focust de provincie op timing en koppelkansen. "We stimuleren mensen om iets met hun dak te doen op momenten dat ze toch al in hun pand investeren. Bijvoorbeeld bij koop of verkoop, sloop of bij de aanleg van zonnepanelen. We zijn hierover in gesprek met de Overijssel gemeenten en verwachten in februari met een statenvoorstel te komen."

Daarnaast is de provincie in gesprek met de Rijksoverheid om te kijken of er een fonds kan worden ingericht voor mensen die dakvervanging niet kunnen opbrengen en ook niet terecht kunnen bij banken.

Projecten

Afgelopen zomer is verzekeraar Univé een project gestart om pandeigenaren te bewegen hun asbestdak te vervangen en tegelijkertijd zonnepanelen aan te leggen. "Het is mooi om te zien dat er ook nu bedrijven zijn die hier een rol in willen spelen", zegt de woordvoerder. Dit project ondersteunt de provincie vanuit het eigen Energiefonds. Ook Rabobank sluit zich bij dit project aan.

"Het is interessant om te zien dat een andere stok achter de deur om je dak te vervangen nog steeds actueel is: de verzekeraars die asbestdaken steeds minder willen verzekeren. Univé draait dit om en helpt klanten van de daken af."

De provincie verwacht een nieuw momentum als het gaat om asbestdaken. Zo hard als in 2018 zal het echter niet meer gaan. "We verwachten niet dat het weer zo’n vlucht zal nemen als met het asbestdakenverbod. Een echte deadline ontbreekt nu."