Wolf die schapen in Twente aanviel 'geen éénmalig incident'

Wolven laten zich mogelijk vaker zien in Overijssel (Foto: iStock / Getty Images Plus)

"We moeten niet doen alsof het een éénmalig incident is geweest. Het is wachten op de volgende." Volgens Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland moeten we er rekening mee houden dat na bijna twee jaar zonder wolf, er dit jaar misschien wel weer vaker wolven in Overijssel zullen zijn. Vandaag werd bekendgemaakt dat een wolf in november meerdere schapen in Twente heeft gedood.

In Beuningen, Wierden, Enter en Almelo werden toen in een paar dagen tijd verschillende schapen gedood. Uit DNA-onderzoek blijkt nu dat het een wolf is geweest, iets dat toen al werd vermoed. Van twee schapen die in Almelo werden gedood gaf de DNA-analyse geen resultaat. Er wordt daarvoor nog verder onderzoek gedaan. Of de schapen allemaal door dezelfde wolf zijn aangevallen is nog niet bekend.

Rust was puur toeval

Het was in februari 2019 voor het laatst dat officieel werd vastgesteld dat een wolf in Overijssel schapen had gedood. Maar dat het zo lang geleden is geweest, zegt niks aldus Lelieveld. "Dat is puur toeval geweest, mazzel. Er is meer activiteit in Drenthe geweest, er zitten natuurlijk wolven op de Veluwe. Het kan dit jaar best misschien wel ineens heel druk worden in Overijssel."

Het kan dit jaar misschien wel heel druk worden in Overijssel Glenn Lelieveld, Wolven in Nederland

Toen de wolf zich in 2015 voor het eerst in 150 jaar weer liet zien in Nederland, werd het ook in Overijssel drukker. De provincie bleek een populaire plek te zijn voor zwervende wolven. Dat leverde naast foto's en video's op bijvoorbeeld de Sallandse Heuvelrug, ook aanvallen op vee en gedode dieren op. In 2019 en 2020 bleef het dus rustig, maar door de groeiende populaties in omliggende regio's zijn er ook meer wolven die op pad gaan.

In Gelderland, Drenthe en Limburg hebben de provincies er inmiddels voor gekozen financiële middelen vrij te maken voor dierhouders om beschermende maatregelen te nemen. Brabant is daarmee bezig. Provincie Overijssel liet in september nog weten het te blijven doen met het interprovinciaal wolvenplan dat begin 2019 werd vastgesteld.

Meerdere beschermingsmogelijkheden

Lelieveld is verbaasd dat Overijssel nog niet bezig is met plannen. "Dit gaat echt niet minder worden", zegt hij over de mogelijkheid dat zwervende wolven zich vaker gaan laten zien.

Er zijn volgens hem verschillende dingen die de provincie kan doen. "Je kunt bijvoorbeeld een risicozone aanwijzen op basis van bekende gevallen en daar een regeling voor treffen. Een andere optie is geld vrijmaken voor een club als Wolf-Fencing, of vrijwilligers die na schade met boeren om tafel kunnen om te praten en te coachen."

Ook wijst hij naar de mogelijkheid om noodsets aan te schaffen en uit te delen, die gebruikt kunnen worden voor het beschermen van vee op het moment dat een wolf in een regio actief is. Het gaat dan om wolfwerende rasters en stroomvoorziening. In Gelderland en Brabant wordt dat al gedaan.

Corridor

"In Duitsland groeit de populatie jaarlijks met 30 procent, er zijn daar nu 128 roedels. Op de Veluwe zijn meerdere welpen, maximaal zeven, die straks ook alle kanten opgaan." Welpen blijven over het algemeen één tot een paar jaar bij hun ouders, om vervolgens op zoek te gaan naar een eigen territorium. Overijssel is in het verleden al een corridor gebleken voor wolven en er is geen reden aan te nemen dat dit afgelopen jaren anders is geworden.

Over mogelijke vestiging in Overijssel is Lelieveld kort: daarvoor zijn op dit moment geen signalen. Een wolf moet minstens een half jaar in een gebied leven voordat er officieel sprake is van vestiging. Dat is nu dus alleen op de Veluwe, in Drenthe en in Brabant.