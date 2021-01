Trainen in coronatijd: thuis in de stal en in tweetallen op het veld

Als boer blijft hij druk, corona of niet. Rick Hemmink (27), middenvelder bij tweededivisionist HHC Hardenberg, loopt dinsdagmiddag met wat voer langs zijn koeien in het buitengebied van Vroomshoop. 's Avonds staat de training bij HHC op het programma. "Eens kijken of we nog fit zijn na de kerst", zegt hij lachend.

Het is de eerste training van 2021. In aangepaste vorm, want door het coronavirus kan er niet getraind worden zoals gewoonlijk. "Ik moet er om 19.45 uur zijn. We stromen elke vijf minuten in met tweetallen en lopen een heel parcours van oefeningen af."

Krachttraining in de schuur

Maar eerst nog even aandacht voor zijn vee dus, waar hij de laatste maanden alle tijd voor heeft. "Al een tijdje geen wedstrijd meer gespeeld. Je gaat het wel echt heel erg missen hoor. De wedstrijdspanning, het echte werk."

Trainen kan dus nog wel, ook thuis. "Ik doe regelmatig krachttraining hier in de schuur. Je moet toch een beetje bezig blijven. Vanuit de club krijgen we ook wel de opdracht om thuis verder te trainen."

En dat is belangrijk volgens assistent-trainer Pascal Diender. "We trainen op dinsdag, donderdag en zaterdag hier op de club. Op maandag volgen de spelers een programma thuis, krachttraining. We werken met hartslagmeters en gps-trackers, waardoor we goed kunnen monitoren wat de belasting van de spelers is en hoe zich dat ontwikkelt."

We namen een kijkje op de training van HHC Hardenberg. (Tekst gaat verder onder de video.)

Minder motivatie bij spelers

Het blijft een apart gezicht: trainen in tweetallen en geen partijvorm kunnen spelen. Diender merkt dat er mede daardoor minder motivatie is bij sommige spelers. "We zijn allemaal topsporter en trainen om in wedstrijden goed te presteren. Nu die wedstrijden er niet zijn, moeten we toch andere vormen bedenken om goed te kunnen trainen. We proberen er samen met de spelers het maximale uit te halen."

Hemmink kan zich daar in vinden. "We hebben ook spelers in het team die bijvoorbeeld in Groningen wonen. Zij moeten drie keer per week komen trainen, maar waarvoor? Er is nog geen zicht op wedstrijden. Het liefst heb ik dat je een stip aan de horizon hebt, desnoods pas in juni. Maar dan weet je in ieder geval waarvoor je het doet."

Hemmink 'traint' door als boer. (Tekst gaat verder onder de video)

Voorlopig geen wedstrijden

Toch lijkt die stip aan de horizon nog ver weg. De KNVB heeft meerdere plannen klaarliggen voor als er weer wedstrijden gespeeld mogen worden, maar nog enige duidelijkheid over die mogelijkheid ontbreekt. "Dat maakt het voor ons als trainers gewoon heel erg lastig", vervolgt Diender. "Je moet iedere keer schakelen. De voorschriften rondom de coronamaatregelen kunnen ieder moment veranderen. De eerste stap waar we op hopen, is dat de groepstrainingen weer hervat kunnen worden. Wanneer dat is? De tijd zal het leren."

Assistent-trainer Pascal Dienders doet het woord, omdat hoofdtrainer Bert van Hunenstijn (52) zwaar getroffen is door het coronavirus. Naar omstandigheden maakt hij het goed. “Ik heb het gevoel dat ik gewonnen heb van het virus, na verlenging”, laat hij weten.