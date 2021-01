Aanhouding bij woninginval in Vroomshoop

De politie heeft vanmorgen een inval gedaan in een woning aan de Willem de Zwijgerstraat in Vroomshoop. Daarbij is een man aangehouden. Er wordt in de woning nog verder onderzoek gedaan.

Een vrouw die met de man mee ging toen hij werd aangehouden, is intussen weer terug in de woning. De politie meldt dat de inval onderdeel is van een onderzoek door de Landelijke Eenheid. Meer kan nog niet worden gezegd.

Het arrestatieteam is inmiddels alweer vertrokken. De straat is nog wel deels afgezet. Er is onder meer met een speurhond onderzoek gedaan in de woning. Ook is een drone ingezet.

Volgens buurtbewoners zou er een link zijn met drugs, maar de politie zegt daar nog niets over. Begin november viel de politie een sportschool in Vroomshoop binnen. In het pand werd een drugslab ontdekt. Het is niet bekend of de inval vanmorgen te maken heeft met het onderzoek naar dat drugslab. In de buurt werd die link wel gelegd.