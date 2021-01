V-day in Overijssel: eerste vaccins arriveren bij Isala Ziekenhuis in Zwolle

Het Pfizer-vaccin tegen COVID-19 moet bewaard worden bij -70 tot -80 graden. Het is op die manier lang houdbaar. Vanaf het moment dat het vaccin de diepgekoelde opslag van het RIVM verlaat is het nog vijf dagen goed.

Voor de regio

Voor die tijd moet het vaccin zijn vervoerd, gecontroleerd, van een soort poeder verwerkt worden tot injecteerbare vloeistof én zijn toegediend. Het is dus een ingewikkelde logistieke operatie om de vaccins, voor de eerste vaccinatieronde in de ziekenhuizen, overal op tijd binnen te krijgen.

Het bereiden van de 2100 vaccins gebeurt in het laboratorium van Isala. Daar wordt er ook voor gezorgd dat elke spuit goed geregistreerd wordt. Vanuit Isala worden de kant-en-klare vaccins verder verspreid onder ziekenhuizen in de regio, onder meer naar Deventer en Hardenberg.

Isala begint vandaag met vaccineren (Foto: Getty Images / Meyer & Meyer)

Snel werken

Apotheker Douwe van der Meer van Isala heeft vanmorgen vroeg het vaccin in ontvangst genomen. "Het is allemaal heel snel gegaan. Een paar dagen geleden wisten we pas dat we het vandaag zouden krijgen. Wij zijn één van de tien grote ziekenhuizen in het land die het vaccin moeten klaarmaken en verder verspreiden. Gelukkig is het transport er iets vroeger dan verwacht dus we kunnen nu direct beginnen".

Vooraf is al uitgerekend hoeveel vaccins elk ziekenhuis krijgt, wat afhangt van het aantal IC-bedden en de omvang van de corona-verpleegafdeling. Medewerkers die direct in contact komen met patiënten zijn het eerst aan de beurt. Ook het ambulancepersoneel en de bemanning van de COVID-helikopter worden direct ingeënt.

Apotheker Douwe van der Meer van Isala controleert de binnengekomen vaccins (Foto: Isala Hester Snaak)

Spuiten klaarmaken

Het vaccin komt in grote verpakkingen aan en moet eerst zorgvuldig worden gemengd met injectievloeistof en in kant-en-klare spuiten worden verdeeld. Voor de apothekers van Isala is dit geen alledaags werk, vertelt Douwe van der Meer. "De meeste vaccins komen aan in een vorm die je direct kunt injecteren. Hier komt nog veel bij kijken voor het in een spuit zit. Het moet allemaal heel snel, maar ook zorgvuldig. Het is vanaf nu houdbaar tot zondag eind van de dag, je wilt niet dat er dan nog vaccins niet zijn gezet".

Het vaccineren zelf begint later vanmiddag bij Isala. De komende dagen krijgen enkele honderden medewerkers het vaccin. Er verandert voorlopig niets aan de werkwijze in het ziekenhuis, de coronaprotocollen blijven nog wel een tijd van kracht. Dus iedereen, gevaccineerd of niet, blijft aan het werk in beschermende kleding.