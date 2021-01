Zwolle vormt in 2030 weer het decor voor de jaarlijkse Hanzedagen

Het is nog ver weg, maar toch een leuk weetje: in 2030 vormt Zwolle weer het decor voor de jaarlijkse internationale Hanzedagen. Dat meldt het blad Hallo Hanze.

De gemeente Kampen was in 2017 de laatste Overijsselse gemeente waar de Hanzedagen werden gehouden. Daar kwamen toen 225.000 bezoekers op af.

Sinds 1980 gehouden

De Internationale Hanzedagen worden sinds 1980 gehouden. Ook toen al speelde het zich af in Zwolle, net als in 2000. In 1999 waren de Hanzedagen in Oldenzaal en in 1990 waren Deventer en Zutphen gezamenlijk aan de beurt.

Vorig jaar zouden de Hanzedagen in het Duitse Brilon zijn, maar door corona viel het evenement in het water. Maar liefst 120 steden uit zestien landen zouden zich presenteren met een eigen stand. De organisatie rekende op 100.000 tot 120.000 bezoekers. Dit jaar is het de beurt aan Riga, de hoofdstad van Letland.

Gemeenschappelijke handel

In de middeleeuwen ontmoetten diende de Hanzedag voor Hanzesteden om gemeenschappelijke handel met elkaar af te spreken. De hedendaagse Hanzedag heeft deze traditie weer hervat. Ieder jaar is een andere Hanzestad gastheer van dit evenement.