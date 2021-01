Woningstichting Almelo vraagt rechter vrouw uit huis te mogen zetten

De Almelose woningstichting Beter Wonen heeft de rechter in Almelo gevraagd om een verwarde huurster uit haar woning te mogen zetten. De buren van de verwarde vrouw die aan de Zeven Bosjes in Almelo woont hebben sinds 2019 veel overlast.

De buurvrouw gilt midden in de nacht tegen onder andere Wilders en Poetin op haar computer, slaat met ramen en deuren, maar gooit ook briefjes met verontrustende teksten in de brievenbus. De buren zijn erg angstig voor de explosieve vrouw.

Tijdelijke duur

Het is niet de eerste aanvaring die Beter Wonen heeft met de vrouw. Ze veroorzaakte in 2014 en 2015 ook al veel overlast in haar vorige woning in Almelo. Na haar verhuizing leek de rust weergekeerd, maar dat was van tijdelijke duur.

Meerdere instanties houden zich al met de vrouw bezig. Op dit moment is het rustig, de verwarde vrouw is waarschijnlijk op vrijwillige basis opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hoe lang ze daar blijft is onduidelijk, als ze echt vrijwillig is opgenomen kan ze zo weer naar huis. Om te voorkomen dat het weer uit de hand loopt wil de woningstichting een uitzettingsbevel.

De rechter in Almelo doet binnen twee weken uitspraak.