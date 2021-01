Enschede mikt op drive-in stembureau voor Tweede Kamerverkiezingen

Met je auto of fiets door een straat rijden, waar je kunt stemmen op jouw partij. Enschede kijkt naar een drive-in stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart. Ook worden er in de verzorgingshuizen in de gemeente mobiele stembureaus ingezet. Enschede zegt alles in het werk te stellen om het stemmen voor de Tweede Kamer zo 'coronaproof' mogelijk te maken.

Op woensdag 17 maart mogen we weer stemmen. De coronapandemie stelt veel Overijsselse gemeenten voor dé vraag: hoe deze verkiezingen zo veilig mogelijk te houden?

Mobiele stembureaus

In Enschede worden in de verzorgingshuizen mobiele stembureaus ingezet, alleen bedoeld voor de bewoners. Ook kijkt de gemeente naar een drive-in straat, waar je vanuit je auto of op de fiets kunt stemmen.

Op plekken waar geen mogelijkheid is om een geschikte locatie te vinden om een 'coronaproof' stembureau in te richten, wil de gemeente een grote evenemententent plaatsen. Op die manier kunnen bezoekersstromen en de anderhalve meter afstand beter geregeld worden, zo is de gedachte.

Extra stembureauleden

In elk stembureau in Enschede is op 17 maart bovendien iemand aanwezig die toezicht houdt op de coronaregels. Hij of zij bekijkt onder meer of er niet te veel mensen in het stemlokaal aanwezig zijn. De gemeente is in gesprek met Twentse onderwijsinstellingen, waaronder ROC, Saxion en de UT, om daar extra stembureauleden te werven.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar kunnen mensen van 70 jaar en ouder vervroegd stemmen. Zij kunnen per brief hun stem uitbrengen door middel van zogenaamd 'early voting'.