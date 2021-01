Overijsselse ziekenhuizen starten vanmiddag met eerste vaccinaties zorgpersoneel

In drie van de vijf ziekenhuizen in Overijssel worden vanaf vandaag zorgmedewerkers gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om personeel van Isala in Zwolle, het Deventer Ziekenhuis en MST in Enschede. Bij het Saxenburgh Medisch Centrum (SMC) in Hardenberg en ZGT met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo worden morgen de eerste prikken gezet. Vanwege de beperkte hoeveelheid vaccins die de ziekenhuizen krijgen, de houdbaarheid en het bereiden van het vaccin is het vaccineren een flinke logistieke klus.

Door Gerben Oost

In Zwolle arriveerde vanmorgen om acht uur een speciale vrachtwagen bij Isala met de eerste vaccins. Het gaat om 2100 vaccins van Pfizer/BiONTech. Deze vaccins zijn niet allemaal bedoeld voor personeel van het ziekenhuis zelf. Nadat het laboratorium er kant-en-klare spuiten van heeft gemaakt gaat een deel naar ziekenhuizen in de regio, onder meer naar het Deventer Ziekenhuis en het Saxenburgh Medisch Centrum (SMC) in Hardenberg.

Om die reden start het ziekenhuizen in Hardenberg morgen met het vaccineren van een klein deel van het zorgpersoneel. "Wij krijgen vandaag in de loop van de dag de vaccins geleverd", bevestigt Greetje Leuninge van SMC. "We weten nog niet hoe laat. Daarom beginnen wij morgen. Mede omdat een eenmaal aangebroken flacon beperkt houdbaar is. Zorgvuldigheid is in alle opzichten geboden."

Prikken op kleine schaal

In Deventer worden vandaag wel de eerste prikken gezet, al zij het op kleine schaal. "Ook wij krijgen vandaag een eerste kleine levering die we aan enkele medewerkers van de IC als primeur zullen aanbieden", vertelt Karin Gerritsen van het Deventer Ziekenhuis: "We starten morgen met het vaccineren van andere collega’s.

In de basis zal het dan gaan om personeel dat direct contact heeft met Covid-patiënten én waarvan schaarste in personeel is. Dat wil zeggen dat er bedden 'dicht moeten' als dat personeel niet meer kan werken." In het Deventer Ziekenhuis worden ook medewerkers van Ambulancedienst IJsselland gevaccineerd.

Wij bieden vandaag enkele medewerkers van de IC de primeur aan Karin Gerritsen, Deventer Ziekenhuis

Waar ze in Zwolle verwachten vanmiddag om half vijf de eerste prik te zetten, gaan ze bij MST in Enschede ervan uit dat er vanaf twee uur vanmiddag wordt begonnen met het vaccineren. "Het gaat om IC-personeel en eventueel dat van de Spoedeisende Hulp (SEH) en de cohortafdelingen", zegt Ida Gerda Emmens van MST. "Het ligt er ook aan hoeveel vaccins we krijgen. Waarschijnlijk zijn we vandaag, morgen en vrijdag aan het vaccineren."

300 vaccins voor Twente

De Twentse ziekenhuizen MST en ZGT vallen onder het ROAZ Euregio. Op basis van het landelijke verdeelmodel is besloten dat er voor beide ziekenhuizen in eerste instantie ongeveer driehonderd vaccins beschikbaar komen. "Bij dit verdeelmodel is onder meer gekeken naar het aantal beschikbare Covid-IC-bedden en bedden op Covid-verpleegafdelingen", ligt Jannie Vleerbos van ZGT toe.

"Het aantal beschikbare vaccins is dus beperkt. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt over wie wel en wie niet worden gevaccineerd. Het uitgangspunt is dat we de acute zorg voor onze patiënten overeind kunnen houden. Daarom komen in de eerste ronde verpleegkundigen en artsen in aanmerking die directe patiëntenzorg verlenen op de IC, de SEH en de Covid-afdeling. Gezien de schaarste aan vaccins krijgen dus niet alle medewerkers van deze afdelingen de vaccinatie nu al aangeboden." Bij ZGT zetten ze waarschijnlijk zaterdag de laatste prikken.

Uitgangspunt is dat acute zorg voor patiënten overeind blijft Jannie Vleerbos, ZGT

Geen verplichting

In geen van de ziekenhuizen wordt personeel verplicht om zich te laten vaccineren. "Nee, het is geen verplichting, dat geven we medewerkers in de uitnodigingsbrief ook mee", aldus Karin Gerritsen van het Deventer ziekenhuis. "Uiteraard hopen we natuurlijk op een hoge vaccinatiegraad en aan de vele enthousiaste reacties te horen zullen we dat ook gaan halen."