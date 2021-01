Uitgedund Go Ahead Eagles komt met zege op Jong PSV goed uit winterreces

Go Ahead Eagles wint in Eindhoven (Foto: Orange Pictures)

Wout Droste na zege van Go Ahead in Eindhoven

Go Ahead Eagles is goed uit de winterstop gekomen. Op De Herdgang wist het uitgeklede elftal van trainer Kees van Wonderen te zegevieren op bezoek bij Jong PSV. De Deventenaren waren met 2-3 te sterk.

Bij het door corona geteisterde Go Ahead ontbraken in Eindhoven maar liefst elf spelers en daardoor mochten onder andere Droste, Abdat en de debuterende doelman Michaelis aan de de aftrap verschijnen.

Jong PSV start furieus

Michaelis moest direct in actie komen in de beginfase, waarin Jong PSV naarstig op zoek ging naar de openingstreffer. Antonisse raakte al vroeg de paal en even later stuitte diezelfde Antonisse op Michaelis. De doelman plukte uit de hoekschop die daarop volgde een kopbal van Kristinsson uit de hoek. Ook een inzet van Touré wist de debutant onschadelijk te maken.

Deventenaren op rozen

Geheel tegen de verhouding in kwamen de Deventenaren in de 18e minuut op voorsprong en daar ging defensief geklungel van Jong PSV aan vooraf. Een veel te korte terugspeelbal van verdediger Felipe stelde Van Hoeven in staat om koelbloedig de 0-1 aan te tekenen. Na een half uur werd de marge nog comfortabeler voor Go Ahead toen ook Rabillard - na een pass van Van Hoeven - geen fout maakte oog-in-oog met doelman Delanghe: 0-2.

Eerste doelpunt Eyibil

Direct na rust leek de wedstrijd vroegtijdig in het slot gegooid door toedoen van Eyibil. De Duitser kreeg de bal, na goed doorzetten van Rabillard, voor de voeten en zorgde met zijn eerste seizoenstreffer voor de 0-3.

Jong PSV terug in de wedstrijd

Vijf minuten na de 0-3 deden de Eindhovense beloften wat terug via Kristinsson, die uit de draai de 1-3 binnen schoot. Michaelis moest zich een kwartier voor tijd met een blessure laten vervangen voor derde doelman Shawn Veldhuis, die tevens zijn debuut maakte. Veldhuis kreeg direct een tegentreffer te verwerken, want invaller Doudah bracht de spanning helemaal terug op De Herdgang, 2-3.

Eindelijk zege op beloftenelftal

Uiteindelijk wist Go Ahead Eagles, waar ook Max Leeflang en Giannis Botos in de slotfase hun debuut mochten maken, de wedstrijd over de streep te trekken en daardoor boekt de uitgedunde ploeg uit Deventer eindelijk een overwinning tegen een beloftenelftal. Eerder dit seizoen gingen duels met Jong Ajax, Jong FC Utrecht en Jong AZ namelijk verloren.

Jong PSV - Go Ahead Eagles 2-3

0-1 Van Hoeven (18)

0-2 Rabillard (30)

0-3 Eyibil (49)

1-3 Kristinsson (56)

2-3 Doudah (83)

Arbiter: Rozendal

Geel: Sambo, Felipe

Jong PSV: Delanghe; Sambo (Daverveld/81), Felipe, Kreekels, Oppegard; Matuta (Tielemans/66), Kjölö (Doudah/66), Saibari; Kristinsson (Thomas/80), Touré (Bakayoka/66), Antonisse.

Go Ahead Eagles: Michaelis (Veldhuis/82); Droste, Bakker, Veldmate, Abdat; Lucassen, Eyibil (Ross/90+4), Eddahchouri (Botos/82); Rabillard, Hendriks (Leeflang/90), Van Hoeven.

