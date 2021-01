Steeds meer steun voor Nedersaksenlijn: 'Nu boter bij de vis'

De Nedersaksenlijn komt steeds nadrukkelijker op de politieke agenda te staan. Meerdere politieke partijen hebben de spoorverbinding tussen Twente en Groningen in hun verkiezingsprogramma opgenomen. "Het is te hopen dat het meer is dan alleen een verkiezingspraatje."

Voor het realiseren van een directe spoorverbinding van Twente via Hardenberg naar Groningen is volgens onderzoek zo'n 500 miljoen euro nodig. Om een ontbrekend stukje spoor aan te leggen, en om bestaand spoor waar nodig op te waarderen.

Een van de partijen die de Nedersaksenlijn in het programma heeft opgenomen is de ChristenUnie (CU). "En het is ook financieel vertaald, er zit een investeringsparagraaf bij", zegt de Hardenbergse wethouder Alwin te Rietstap van die partij.

Verkiezingspraat?

Te Rietstap is groot voorstander van de Nedersaksenlijn en hij ziet 'gelukkig' steeds meer partijen die daarvoor pleiten. "Je ziet dat de politieke wil toeneemt. Maar dan is er ook een moment dat ze boter bij de vis moeten doen. Ik hoop dat het niet alleen een verkiezingspraatje is. Zo van: wij vinden het ook belangrijk, en vervolgens kiezen we voor de Randstad... Ik hoop dus dat als ze met elkaar aan de formatietafel zitten, dat ze dat dan nog steeds durven uitspreken."

Volgens de Hardenbergse wethouder is het - gelet op het feit dat het grootste gedeelte er al ligt - onbegrijpelijk dat er nog geen directe treinverbinding naar Groningen is. "Waarom dat zo is, is een goede vraag. Ik denk dat er in zijn algemeenheid onvoldoende aandacht is voor het noordoosten van Nederland."

Anders kijken

Vanuit landelijk perspectief wordt vaak gekeken naar hoeveel reizigers je ermee gaat bedienen. Maar dat moet volgens Te Rietstap niet altijd de maatstaf zijn. "Als je altijd vanuit die manier blijft kijken, dan komt die verbinding er nooit. Dan liggen hier niet de dikste lijnen."

Je moet het belang van een investering dus ergens anders aan afmeten: "Als je vanuit het belang voor Noordoost-Nederland kijkt, maar ook wat het noordoosten van het land voor heel Nederland kan betekenen, dan ga je heel anders naar dit soort vraagstukken kijken. En daar pleit ik echt voor. Dat je vanuit het sociaaleconomisch belang van Noordoost-Nederland anders naar vraagstukken van infrastructuur dúrft te kijken."

Onbegrijpelijk

"Dus niet alleen kijken naar de maatschappelijke kosten en baten, maar gewoon kijken naar wat de betekenis is van zo'n lijn. We praten elders over hele nieuwe lijnen... In dat licht is het onbegrijpelijk dat - terwijl er hier alleen een ontbrekend stukje is - dit niet hoger op de agenda staat."

"Conjunctuur volgt ook infrastructuur. En niet omgekeerd", zegt Te Rietstap. Oftewel: als je voor goede verbindingen zorgt, dan komen de bedrijven vanzelf. "Je moet durven investeren aan de voorkant, waarmee je kansen gaat benutten naar de toekomst toe. En waarin je de kracht benut van wat je al hebt."

Niet zielig doen

Volgens de Hardenbergse wethouder zijn er al 'fantastische' verbindingen met economisch sterke regio's als Twente en Zwolle, net als met Duitsland. "We moeten dus niet zielig doen in Noordoost-Overijssel. We zitten hier niet in de periferie. Wij zeggen altijd: we zitten in het centrum van een aantal sterke economische regio's." Alleen mist dus een goede spoorverbinding met het noorden van het land.

Om het belang daarvan te onderstrepen moet je overigens niet zozeer luisteren naar politici, zegt politicus Te Rietstap. "Je moet vooral luisteren naar wat er in de samenleving speelt. De maakindustrie is in Noordoost-Nederland een heel belangrijke pijler. Die is meer en meer afhankelijk van goeie mensen. Ook van hoger opgeleid personeel, naast het krachtige vakmanschap dat we hier al hebben. En die komen wel uit dit soort regio's (als bijvoorbeeld Groningen, red.)."

Lelylijn een concurrent?

Als het aan de formatietafel om de knikkers gaat, dan zijn er echter meer kapers op de kust. Zoals de Lelylijn. Een treinverbinding van Lelystad, via de Noordoostpolder en Drachten naar Groningen. "Die kost miljarden, en dan hebben we het over een totaal nieuwe lijn."

Maar, zegt Te Rietstap: "Ik ga hier vanuit Noordoost-Nederland niet zeggen: die Lelylijn moet er niet komen. Ik denk dat het verschillende grootheden zijn. Uiteindelijk is het vanuit Randstedelijk belang belangrijk dat Groningen dichterbij de Randstad komt te liggen - in reistijd gezien. Maar kijk je naar de hele sociaaleconomische ontwikkeling, dan is de functie van de Nedersaksenlijn totaal anders.."

Wat het noordoosten van Nederland de Randstad te bieden heeft, zou je bovendien veel beter kunnen benutten, besluit Te Rietstap. "Dan moet je alleen wel durven te investeren."