Twee fietsers in Deventer ernstig gewond na te zijn geschept door auto op fietsoversteekplaats

Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid door rood. De politie kon daar niets over zeggen. De bestuurder kwam van de kant van de snelweg en reed richting Saxion. De twee fietsers kwamen vanuit de Industrieweg en wilden oversteken richting Knutteldorp.

De twee slachtoffers kwamen enkele meters verder, midden op de kruising, op het wegdek terecht. De man was er volgens een woordvoerder van de politie zeer slecht aan toe; hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Deventer. De vrouw is ook zwaargewond naar het ziekenhuis in Apeldoorn vervoerd. Onderdelen van de twee fietsen lagen over de hele kruising verspreid. De slachtoffers zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht, omdat Deventer in deze coronatijd niet twee zwaargewonde slachtoffers tegelijk kan hebben. Er was aanvankelijk een traumaheli opgeroepen, maar die bleek te lang onderweg.