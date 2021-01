Omwonenden vuurwerkbom Deventer blijken nog veel last te hebben van de gevolgen

Bewoners van de Havezatelaan en omgeving in Deventer blijken nog behoorlijk onder de indruk van de gevolgen van een vuurwerkbom, die in de nieuwjaarsnacht daar ontplofte. Meerdere mensen kunnen er nog slecht van slapen. Dat bleek vanavond tijdens een informatieavond waar zo'n zestig mensen op af waren gekomen. Vanwege de coronamaatregelen was de bijeenkomst in twee groepen van maximaal dertig personen opgedeeld.

Burgemeester Ron König prees de bewoners om de sociale cohesie in de wijk. Zo had hij gezien dat mensen voor elkaar in de bres sprongen door onder meer gesneuvelde ramen dicht te timmeren, de eerste dag van het nieuwe jaar. De wijkagent liet weten dat de politie die nacht heel druk was met allerlei meldingen, maar dat het juist in de omgeving van de Havezatelaan, zoals altijd zei een betrokkene na afloop, rustig was geweest.

Opgedeeld in groepjes

Nadat de burgemeester en de wijkagent een woordje hadden gedaan werden de aanwezigen opgedeeld in groepjes. Burgemeester, wijkagent en een vertegenwoordiger van de woningstichting gingen langs de groepjes om te luisteren en vragen te beantwoorden. Iemand zei na afloop van één van de besloten bijeenkomsten dat het een waardige avond was geweest.

Tijdens de nieuwjaarsnacht werd de buurt rond twee uur opgeschrikt door een enorme knal. Er bleek een stuk illegaal vuurwerk te zijn ontploft. Ruiten sneuvelden, deuren en kozijnen raakten ontzet en bij minstens één omwonende is sprake van gehoorschade.

Verdachte aangehouden

Burgemeester König is op 1 januari de buurt ingegaan een heeft de meeste bewoners van de getroffen huizen gesproken. In overleg met de politie werd besloten de bijeenkomst van vanavond te houden. De politie hoopte bovendien op deze manier meer informatie over de situatie rond de jaarwisseling te krijgen.

Nog tijdens nieuwjaarsnacht werd een verdachte aangehouden. Maandag bepaalde de rechter-commissaris dat die nog minstens drie dagen vastgehouden moest blijven.