Politie blijft zich zorgen maken om toenemend aantal pedojagers

Een zorgelijke ontwikkeling, zo noemt chef van de Twentse districtsrecherche Arjan Derksen het toenemende aantal pedojagers. Vaak zijn het jongeren of jongvolwassenen die mensen van wie ze denken dat ze pedofiel zijn mishandelen, afpersen of beroven. Afgelopen maandag werden in Hengelo twee minderjarigen aangehouden op verdenking van onder meer mishandeling en bedreiging van een bejaarde man.

"We maken ons zorgen omdat het vaak gepaard gaat met mishandeling, afpersing, of diefstal met geweld. Dat baart ons zorgen en het moet niet die kant opgaan."

Steun

Toch zijn er steeds meer mensen die de zogenoemde pedojagers steunen. Zoals bijvoorbeeld rapper Convex Kafka uit Deventer. Een Facebookpagina die hij startte om pedofielen aan te pakken, had al heel snel tienduizenden likes.

Derksen begrijpt dat ergens ook wel. "De eerste reacties als je zoiets leest komen uit het hart of uit de buik. Maar, we zijn een land waar we hebben gekozen geweld niet toe te staan. En het betekent ook dat het ons niet helpt in het onderzoek, als mensen op eigen houtje besluiten af te persen of te mishandelen. Dat kunnen we gewoon niet toestaan."

Jongeren

Vaak zijn het jongeren die op 'pedojacht' gaan, ziet ook Derksen. "Het zijn relatief jonge mensen, kinderen en jongvolwassenen, die de keus maken op chats te gaan zitten om met een man af te spreken. Maar als de doelstelling is iemand geld afhandig te maken, dan klopt er iets niet."

"Op het moment dat je zegt: ik weet waar pedofielen wonen en er gebeuren daar vreemde dingen', meldt dat bij de politie! Daar zijn we voor en daar gaan we mee aan de slag."

Melden heeft wel zin

Toch zeggen veel mensen: dat heeft geen zin, er gebeurt toch niks. Derksen legt uit dat het ervan afhangt wat er aan de hand is. "Een onderzoek is niet gemakkelijk, het is niet zo dat je iemand aanwijst als pedofiel en de volgende dag wordt die persoon aangehouden. Dat kan niet zomaar."

"En het feit dat je pedofiel bent, of vermeend pedofiel, wil niet zeggen dat je gelijk strafbaar bent. Die gedachte leeft steeds vaker in de maatschappij: dat dat niet kan. Het is niet zo dat er altijd strafbare feiten aanwezig zijn als iemand op een sekssite of sekschat zit."

Stoppen met uitlokking

Derksen zegt dat de politie moet blijven herhalen dat er gestopt moet worden met uitlokken met als doel geld te stelen of mishandelingen te plegen. "En als je iets ziet dat niet door de beugel kan, meld dat dan bij de politie."