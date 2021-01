Man uit Bathmen (39) is 'manus van alles' in landelijke drugsbende die crystal meth produceerde

Een 39- jarige man uit Bathmen maakte deel uit van een landelijk opererende drugsbende, die meerdere drugslabs bestierde. In de labs werd onder meer de zwaar verslavende drug crystal meth gemaakt. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag op een voorbereidende rechtszitting. In totaal zijn er zeventien vermeend leden van de criminele organisatie opgepakt.

De organisatie stond volgens de openbaar aanklager onder leiding van de bijna 50-jarige Frankie uit het Gelderse Beneden- Leeuwen. Via het chatprogramma Encrochat stuurde hij zijn werknemers aan, zegt justitie. Maar omdat de politie op vernuftige wijze wist mee te lezen met de versleutelde berichten, kregen ze de organisatie in het vizier. Het onderzoek heeft de codenaam Simca gekregen.

Zeker vier labs

Op zeker vier plaatsen in het land werden drugslabs door de bende opgezet: net over de Overijsselse provinciegrens in het Drentse Veeningen, in Apeldoorn, bij het Zeeuwse dorpje Sluis en in het Betuwse Haaften. Ook werd er een mini-lab gevonden op een balkon in Arnhem. "Mogelijk blijkt uit verder onderzoek dat daar nog één of twee locaties bijkomen", zegt de officier van justitie.

Mexicanen

De drugsbende had ook Mexicanen in dienst, aldus het OM. Die fungeerden waarschijnlijk als 'koks' in de drugslabs. In Mexico is veel kennis over het fabriceren van crystal meth. Mexicanen worden daarom ingevlogen om in ons land de drugs te maken. Dat gebeurde ook bij crystal meth- labs in Willemsoord, Vroomshoop en net over de provinciegrens bij Slagharen.

Manus van alles

De man uit Bathmen had een dienende rol in de organisatie, een soort 'manus van alles'. Uit zijn chats blijkt dat hij ook handelde in van alles, waaronder crystal meth. Daarnaast is hij gezien, terwijl hij verschillende labs in- en uitliep en dat hij hardware kocht voor de labs. Zo is één van de pannen die hij kocht voor het kleine lab in Arnhem daar ook teruggevonden door de politie. "Hij had er een dagtaak aan", zegt de openbaar aanklager.

Bewijs

Het OM zegt veel bewijs te hebben tegen de groep. Met name vergaard door het meelezen met de Encrochats, maar ook uit afgeluisterde gesprekken. Zo spreken ze voluit over het dumpen van afval: 'Gewoon een container ingraven, met onderin een gat. Dan lekt het zo de grond in.' Een ander wil weten of dat niet schadelijk is voor het grondwater. 'Ja, dat is wel kut ja.' Ander bewijs bestaat uit observaties. Op camerabeelden zijn verschillende verdachten te zien bij de lab-locaties.

Dat de verdachten als groep hebben gehandeld, blijkt uit een deels bekennende verklaring van één van hen. Hij spreekt over een 'organisatie' en hoelang er is geproduceerd, hoeveel Ice [crystal meth, red] er is gemaakt en hoelang dat heeft geduurd.

Stront

Verder hebben ze het in hun communicatie met elkaar over onderdrukken van de boeren, op wiens boerderijen ze hun labs hadden gebouwd. 'Boeren moet je behandelen als stront. Je moet ze gewoon voldouwen met afval en er nooit meer terugkomen.'

Daarnaast geeft het meelezen met de Encrochats een inkijkje in de berekendheid van de groep. Zo hebben ze het over het inhuren van advocaten. 'Mooi allemaal van één kantoor, dan kunnen we onze verklaringen met elkaar afstemmen.' En inderdaad, drie van de vier hoofdverdachten zitten bij één bekend advocatenkantoor.

Vermeend kopstuk Frankie ontkent de belastende Encro-berichten te hebben geschreven: "Ik kan nauwelijks lezen of schrijven, dus hoe moet ik dat gedaan hebben?"

Eind volgende maand buigt de rechtbank in Arnhem zich opnieuw over de zaak.