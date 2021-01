Nog maar vier KKD-duels live op televisie: "Het geld is op"

Het is aannemelijk dat niet alle wedstrijden van Go Ahead Eagles worden uitgezonden (Foto: Orange Pictures)

De kans is heel groot dat in de tweede seizoenshelft niet alle wedstrijden van Go Ahead Eagles live op televisie worden uitgezonden. Nu zijn nog alle tien de wedstrijden van één speelronde in de Keuken Kampioen Divisie te zien, maar vanaf 15 januari zendt betaalzender ESPN elk weekeinde nog maar vier duels integraal uit.

"Het geld is op om alle duels live uit te zenden", zegt algemeen directeur Marc Boele van de Coöperatie Eerste Divisie (CED) in gesprek met het Algemeen Dagblad. "De productiekosten om op deze voet verder te gaan zijn gewoon te hoog."

750.000 euro

De belangenvereniging van de clubs, FOX Sports (nu ESPN), de KNVB en hoofdsponsor Keuken Kampioen trokken begin dit seizoen samen 750.000 euro uit ‘om voor zoveel mogelijk mensen de wedstrijden zichtbaar te maken’. Daarbij was de hoop gevestigd dat er in de derde en vierde periode weer publiek welkom was in de stadions.

Schakelkanaal

Een hard gelag voor de supporters van Go Ahead Eagles en de fans van de andere clubs in de eerste divisie. Doordat supporters niet welkom zijn bij wedstrijden, en de maatregelen de komende tijd niet lijken te versoepelen, moet men het doen met het schakelkanaal van ESPN, wanneer een duel niet in zijn geheel te zien is. In dat programma komen de hoogtepunten voorbij van de zes duels die niet live worden uitgezonden.

Radio Oost

Wel zijn alle wedstrijden van Go Ahead Eagles te volgen in De Oosttribune op Radio Oost. Een overzicht van de komende wedstrijden van de Deventer club is hier te bekijken.