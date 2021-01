Na aanvallen door wolf is er opnieuw de roep om preventiemaatregelen

Eind november werden in Beuningen, Wierden en Enter schapen gedood door een wolf. Dat werd gisteren duidelijk na DNA-onderzoek. Het onderzoek naar twee dode schapen in Almelo loopt nog.

Het was voor het eerst in anderhalf jaar tijd dat er in onze provincie schapen zijn gedood door een wolf, maar dat is volgens de organisatie Wolven in Nederland geen reden om te denken dat het om een éénmalig incident gaat. Van Beuzekom zou daarom graag zien dat de provincie een rol gaat spelen in het nemen van preventieve maatregelen.

Het heeft een enorme impact, dat moet je niet onderschatten Hans van Beuzekom, LTO Noord

'Niet handelen uit paniek'

Maar de provincie houdt vooralsnog vast aan het huidige beleid. "Er zijn nog weinig schadegevallen", aldus een woordvoerder. "Het is nog te incidenteel en heel erg verspreid. We houden de situatie wel in de gaten, ook in andere provincies, maar er is nog geen moment geweest dat er is gezegd: we moeten het beleid aanpassen."

"Dat een boer schade heeft van de wolf is heel heftig, dat is duidelijk. Maar je moet aan de andere kant niet uit paniek handelen. Je moet je geld ook efficiënt uitgeven." Het is volgens de woordvoerder lastig om beleid te maken op basis van zwervende wolven: waar moet je bijvoorbeeld je middelen gaan inzetten?

Genoeg opties

Maar er zijn zeker maatregelen die de provincie nu al kan nemen, zeggen zowel Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland als Van Beuzekom.

"Je kunt een risicozone aanwijzen op basis van bekende gevallen en daar een regeling voor treffen", zegt Lelieveld. "Of geld vrijmaken voor een stichting als Wolf-Fencing, of vrijwilligers die na schade met boeren om tafel kunnen om te praten en te coachen."

Ook kunnen noodsets worden aangeschaft, die gebruikt kunnen worden om vee te beschermen op het moment dat een wolf in een regio actief is. Het gaat dan om wolfwerende rasters en stroomvoorziening. In Gelderland en Brabant wordt dat al gedaan.

Hans van Beuzekom ziet graag dat er sneller geïnformeerd wordt als er sprake is van een wolf in een gebied. "Want dat gaat nu heel erg langzaam. Nadenken over een systeem waarbij veehouders sneller worden gewaarschuwd, zodat ze sneller wolvenrasters kunnen plaatsen of de schapen naar binnen kunnen doen. De provincie moet daar een rol in pakken."

Zelf handschoen oppakken

In de provincies waar sprake is van vestiging van de wolf is een zogenoemde wolvencommissie ingesteld. Overijssel heeft geen vestiging en dus ook niet zo'n commissie. "Maar het lijkt ons goed om toch eens met zo'n wolvencommissie aan de slag te gaan. Laten we eens te kijken wat kunnen we doen en hoe we dat kunnen doen", aldus Van Beuzekom.

Wolven laten zich in de toekomst mogelijk weer vaker zien in Overijssel (Foto: iStock / Getty Images Plus)

"Het is lastig voor een overheid om hier slim op in te kunnen springen", erkent Van Beuzekom, "maar het helpt in ieder geval niet om te zeggen: we gaan het nog even rustig aankijken. Het heeft een enorme impact, dat moet je niet onderschatten."

Als de provincie nog niet wil, is het misschien wel aan LTO Noord om de handschoen op te pakken, zegt Van Beuzekom. "Laten we in gesprek gaan en om ons heen kijken hoe anderen dat gedaan hebben. We hoeven het wiel immers niet opnieuw uit te vinden."

