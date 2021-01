Een megapuzzel van 42.000 stukjes, in Diffelen weten ze er wel raad mee

In het kantinegebouw van de camping staat een enorme tafel. Overal liggen puzzelstukjes. Sommige moeten nog uitgezocht worden, andere zijn netjes gesorteerd op kleur. De familie Stapel en hun (buurt)kinderen zijn nog maar net begonnen, maar de rand ligt er al. "We hebben hier de ruimte en alle kinderen kunnen vrij met elkaar omgaan", zegt Aaron.

Nieuwsgierig geworden naar die enorme puzzel? Bekijk dan de video:

In totaal zijn er zeven plastic zakken en in elke zak zitten zesduizend stukjes. De familie gaat nauwkeurig te werk. Eerst moet dit gedeelte af zijn, voordat de volgende zak open wordt gemaakt. "Ik dacht eerst dat het me nooit zou lukken", geeft zoon Jozua toe. Inmiddels heeft 'ie er wat meer vertrouwen in. "Maar we zijn er wel heel lang mee bezig."

Om een stok achter de deur te hebben en de puzzel écht af te maken, besloot vader Aaron om er een goed doel aan te koppelen. Mensen kunnen doneren om de familie te blijven motiveren. Het opgebrachte geld gaat naar de familie Pauw en deze familie heeft een bijzondere missie.

Bijbelvertalers

"Wij zijn Bijbelvertalers in Papoea-Nieuw-Guinea en ik ben onderwijsdirecteur van een vertaalschool", legt Michel Pauw uit. Hij en zijn gezin zijn een paar maanden in Nederland en vierden afgelopen week vakantie op de camping in Diffelen. De families kwamen zodoende met elkaar in contact. "Die puzzel afmaken is toch een beetje monnikenwerk en dat past wel bij het vertalen van de Bijbel", vertelt Aaron.

De campingeigenaar vervolgt: "Wij zijn een christelijk erf en we genieten zelf ook heel erg van de Bijbel en dat gun je een ander ook." In Papoea-Nieuw-Guinea worden er volgens Michel ruim achthonderd talen gesproken. "Dus er is genoeg werk aan de winkel", lacht hij. Daarnaast is het gezin afhankelijk van giften, dus de puzzelactie is meer dan welkom.

Toch zit er nog wel een kleine 'maar' aan dit verhaal. De puzzel moet namelijk wel af zijn, voordat de familie Pauw het geld overhandigd krijgt. Maar Aaron heeft daar het volste vertrouwen in. "Ik hoop dat we het in de meivakantie hebben afgerond. De deur is open, dus draag je steentje bij."