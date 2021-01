Opnieuw diefstal katalysatoren, nu bij autorecyclebedrijf in Oldenzaal

Op beelden die de politie heeft vrijgegeven is in de nacht van dinsdag 1 december een witte bestelbus te zien aan de Loweg. Vermoedelijk gaat het om een Mercedes Sprinter of een Volkswagen Crafter, met een bouwjaar rond 2003. Ondanks de blaffende Mechelse herder die over het terrein van het recyclebedrijf waakt, kunnen twee mannen toch zo'n anderhalf uur op het terrein rondlopen.

Om het pand binnen te komen vernielen ze een ruit. Ze nemen zo'n twintig katalysatoren mee. "Er zit platinum en palladium in die katalysatoren", zegt eigenaar Bülent Kiricicek van Autorecycling Oldenzaal. "Dat is op dit moment veel geld waard. Wij halen hier auto's uit elkaar en verkopen de bruikbare onderdelen. Wij handelen hierin en deze mannen moeten daar gewoon vanaf blijven."

Tekst gaat verder onder de video

Kiricicek schat de schade van de inbraak in totaal op 20.000 euro. De politie hoopt met het openbaar maken van de beelden van de inbrekers en de gebruikte bestelbus dat er tips binnenkomen.

"We zien veel van dit soort diefstallen", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "De grondstoffen de in de katalysatoren zitten zijn veel geld waard. Afgelopen zomer werden in Oldenzaal al katalysatoren onder auto's vandaan gehaald bij een bedrijf in Oldenzaal."

Tekst gaat verder onder de foto

De bestelbus waarin de verdachten in Oldenzaal reden (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Inhoud bigbags gestolen

"In de nacht van 13 op 14 november waren er vijf inbrekers te zien bij een recyclebedrijf in Zwolle", vervolgt Westerhoff. "Aan de Faradaystraat namen ze de inhoud van bigbags mee. Die waren gevuld met de edelmetalen die in katalysatoren zitten, zoals platinum en palladium. De prijs daarvan is op dit moment hoog. Voor 1 gram palladium wordt zo zestig euro betaald. Het is daarom een gewilde buit."

De politie zoekt de daders nog van de diefstallen in Oldenzaal van afgelopen zomer, die in Zwolle van november en de laatste diefstal bij het recyclebedrijf aan de Loweg in Oldenzaal van begin december. Het is onduidelijk of het om dezelfde daders gaat, mogelijk gaat het om een groep die in wisselende samenstelling opereert.

Tips?

Heb je informatie over deze diefstallen? Heb je camerabeelden waarop de inbrekers of de gebruikte bestelbus in Oldenzaal te zien is? Alle informatie is welkom!

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Oldenzaal een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000