Koning Willem-Alexander brengt digitaal werkbezoek aan Isala in Zwolle

Koning Willem Alexander in gesprek met verpleegkundigen tijdens bezoek in maart (Foto: Screenshot RTV Oost)

Koning Willem-Alexander heeft vanmorgen een digitaal werkbezoek gebracht aan het Isala Ziekenhuis in Zwolle, in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

De Koning ging tijdens zijn online bezoek in gesprek over de actuele ontwikkelingen in het topklinisch ziekenhuis tijdens de tweede golf van de coronapandemie. De Koning bezocht het Isala Ziekenhuis ook vorig jaar maart. Toen sprak hij met dezelfde artsen, verpleegkundigen, medewerkers van het crisis coördinatieteam en leden van de Raad van Bestuur.

Vaccineren

Tijdens het eerste videogesprek kwam aan bod wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de eerste en de tweede golf, in hoeverre de planbare zorg al is afgeschaald en de voorbereidingen op het vaccineren tegen het coronavirus. De ziekenhuismedewerkers van de acute zorg worden vanaf vandaag gevaccineerd.

Bestuurder Ina Kuper van Isala was onder de indruk van het gesprek. "De Koning was hier in maart, dat was de eerste keer dat hij een ziekenhuis bezocht in coronatijd. Nu konden we hem vertellen wat de verschillen zijn met toen en nu, hoe we de zorg hebben georganiseerd, hoe het nu goed geregeld is met de beschermingsmiddelen en hoe we samenwerken binnen de hele keten van zorgorganisaties. De Koning is erg goed op de hoogte, en het was mooi om dit met hem te kunnen delen."

Steun en waardering

Aansluitend sprak de Koning met onder anderen verpleegkundigen over de zorg voor de coronapatiënten en de lessen die zijn geleerd het afgelopen jaar.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.