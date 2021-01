Lichte stijging aantal uitrukken Brandweer Twente: "Druk jaar achter de rug"

Het aantal uitrukken in 2020 bedroeg 4.113 tegen 4.038 in 2019. Een kleine toename dus.

Het aantal automatische brandmeldingen zakte. Het aantal keer dat de brandweer op pad moest voor een brand zakte van 1457 in 2019 naar 1369 in 2020. "Een goede ontwikkeling, maar dat zijn er toch bijna vier per dag", aldus Stephan Wevers.

"Branden hebben enorm veel impact, dat zag je deze week ook weer in Zuna waar een woonboerderij door brand werd verwoest. We blijven ons onverminderd inzetten om het aantal branden omlaag te krijgen", zegt Wevers. Een overzicht van de incidenten per Twentse gemeente is hier te vinden.

28 grote branden

De meeste branden weet de brandweer met één eenheid te blussen. Een klein deel van het totaal aantal branden ging grote branden. Dat waren er 28. Zo werd vanuit meerdere kazernes een brand bij een autobedrijf in De Lutte bestreden op 23 mei. En vlak voor kerst nog twee grote incidenten in Borne en Hengelo.

Waarvoor en hoe vaak rukte de brandweer uit in 2020? (Foto: Brandweer Twente)

Niet overal daalde de inzet van de brandweer in Twente vorig jaar. Het aantal uitrukken voor ongevallen, in het verkeer maar ook voor bijvoorbeeld een gaslekkage, bleef nagenoeg gelijk. Het aantal uitrukken voor bijvoorbeeld storm- en wateroverlast steeg behoorlijk afgelopen jaar ten opzichte van 2019. In dat jaar rukte de brandweer nog 585 keer uit voor zaken als storm- en wateroverlast. Vorig jaar was het aantal 'leefmilieu'-uitrukken 807.

"We hebben een gemiddeld, maar een druk jaar achter de rug", vertelt Wevers. "Iets meer incidenten dan in 2019. Dat komt vooral doordat we in het afgelopen jaar meer stormdagen gehad hebben dan in het jaar daarvoor. Ook moesten we vaker assistentie verlenen aan de ambulancedienst." Dat zien we terug in het aantal dienstverleningen (van 746 naar 829).

Wervingscampagne

De brandweer start in februari, net als in 2020, weer met het werven van nieuwe brandweervrijwilligers. "We moeten onze paraatheid blijven borgen en daarom is het noodzakelijk om, ondanks dat we midden in de coronacrisis zitten, nieuwe vrijwilligers te gaan aantrekken."

"We zoeken dus enthousiaste mannen en vrouwen die een steentje willen bijdragen aan een veilig Twente. In februari gaan we daarom een online campagne voeren", aldus Wevers.