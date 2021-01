Te koop: karakteristieke Willibrordkerk in Geerdijk

Wie op zoek is naar een bijzondere woon- en werkplek, kan de aankoop van de Willibrordkerk in Geerdijk overwegen. De kerk en de aangebouwde parochiewoning staan te koop voor 325.000 euro.

De makelaar weet het in treffende woorden te brengen: "Op prachtige locatie gelegen, direct aan het water, bieden wij u dit karakteristieke kerkgebouw met een pastoriewoning aan voor de verkoop."

Stucadoorsgotiek

De kerk werd in 1867-1868 met een half-ingebouwde toren naar ontwerp van H.J. Wennekers gebouwd. Het is een van de laatste overgebleven dorpskerkjes uit de zogenaamde 'stucadoorsgotiek' in het aartsbisdom Utrecht.

Het interieur van het kerkgebouw is in de jaren 1960 deels gemoderniseerd. Hierbij verdwenen het hoofdaltaar en de preekstoel. De communiebank is verbouwd tot altaartafel. Het orgel en de kruiswegstaties zijn behouden gebleven.

Na 152 jaar stopt het in Geerdijk

De kerk is eigendom van de grote West-Twentse Marcellinusparochie. Deze strekt zich uit over de plaatsen Bornerbroek, Nijverdal, Rijssen, Enter, Hellendoorn, Wierden en Vroomshoop/Geerdijk. In 2018 vierde de geloofsgemeenschap in Twenterand nog het 150-jarig bestaan. Maar het was een feest met een donker randje, want toe al werd duidelijk dat de overkoepelende parochie de kerk aan het kanaal Almelo - De Haandrik wilde afstoten.

Ook Vriezenveen gaat dicht

Het gebied van de voormalige Willibrordparochie strekt zich naast de gemeente Twenterand ook uit over de omliggende plaatsen zoals Sibculo, Beerzerveld en Mariënberg. De laatste 15 jaar was er een toename te zien van forensen en nieuwkomers.

Waar de parochianen straks ter kerke kunnen, is nog een open vraag. De dichtstbijzijnde rooms-katholieke kerk in Vriezenveen zal op termijn ook de deuren moeten sluiten. Deze kerk valt onder de Pancratiusparochie voor Tubbergen en omstreken. De verwachting is dat er binnenkort nog veel meer rooms-katholieke kerken op de markt komen.

Moderne Mariakapel

De Initiatiefgroep Kerkbehoud Vroomshoop verzette zich in 2019 met hand en tand tegen de voorgenomen sluiting van de dorpskerk in Geerdijk. Er zouden nog genoeg vrijwilligers actief zijn binnen de geloofsgemeenschap en ook financieel zouden er geen redenen zijn om de kerk af te stoten. Maar het kerkbezoek liep wel sterk terug. In 2011 werd een hypermoderne Mariakapel naast de begraafplaats in gebruik genomen. Kapel en begraafplaats zijn niet bij de koop inbegrepen.

Volgens makelaar Merijn van der Aa verkeert de kerk, die deze week in de verkoop is gekomen, in prima staat. Aan de verkoop zijn wel voorwaarden verbonden. Zo rust er een maatschappelijke bestemming op het perceel, "maar voor andere activiteiten zullen we het gesprek aanknopen met de gemeente."