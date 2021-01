Bewoners willen niet meer windmolens langs A1 bij Deventer

Bewoners van de wijk Colmschate-Zuid zijn het er niet mee eens: de gemeente wil negen windmolens met een hoogte van 225 meter in de buurt van hun woonwijk plaatsen. Ze richtten een vereniging op, DeventerWint, om de gemeente op andere gedachten te brengen. "Verduurzamen moeten we allemaal, maar niet met het plan om windturbines zo dicht bij een woonwijk te plaatsen", legt voorzitter Vincent Vulkers uit.

Eind vorig jaar werden de inwoners opgeschrikt door het plan van de gemeente. De windmolens moeten op zo'n 350 meter afstand van de woonwijk komen langs de A1. Daar staan nu al een paar andere windmolens, maar dan van 130 meter hoog. Gisteren werd duidelijk dat die molens vorig jaar meer stroom hebben geproduceerd dan verwacht.

Verduurzamen

Vulkers wil met de gemeente in gesprek, maar vanwege de coronacrisis verloopt de communicatie stroef. "Verduurzamen moeten we allemaal, daar ben ik het wel mee eens. We zijn ook niet tegen zonnepanelen of windturbines, maar niet zo dicht bij een woonwijk. De effecten zijn namelijk groot."

Onder andere de slagschaduw is een nadelig effect van windmolens, volgens Vulkers. "Maar het grotere probleem zit in het laagfrequente geluid dat zo'n windmolen produceert. Dat geluid schaadt een kind. Dat is al wel onderzocht, maar nog niet meegenomen in de wet."

Maar niet alleen voor mensen is het schadelijk, ook dieren hebben last van de windturbines. Zo schijnen vleermuizen hun oriëntatie kwijt te raken door het laagfrequente geluid..

Gemeente

Vulkers gaat het liefst met de gemeente om tafel, maar vanwege de coronacrisis kan het nu niet. Wel heeft de gemeente laten weten te willen participeren.