VIDEO | Eerste Overijsselse prik bij MST-verpleegkundige Sabine gezet

In drie van de vijf ziekenhuizen in Overijssel worden vanaf vandaag zorgmedewerkers gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om het Isala Ziekenhuis in Zwolle, het Deventer Ziekenhuis en het MST in Enschede. Bij het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg en het ZGT met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo worden morgen de eerste prikken gezet.

Twijfel

Sabine werkt op de Acute Opname Afdeling (AOA) en vangt patiënten op die mogelijk het coronavirus hebben. In het begin twijfelde ze of ze wel gevaccineerd wilde worden tegen het coronavirus. "Maar ik heb veel informatie opgezocht en me goed laten inlichten. Op basis daarvan heb ik besloten de prik alsnog te nemen."

Ze vindt het dan ook niet spannend om het vaccin toegediend te krijgen. "Vooral al het gedoe (de media-aandacht, red.) eromheen, maakt het spannend." Na de prik moest Sabine een kwartier wachten om er zeker van te zijn dat ze geen allergische reactie op het vaccin zou krijgen. Daarna mocht ze weer aan het werk.

Bekijk hieronder het moment dat Sabine de prik krijgt:

Wanneer effect?

De vaccinatie bestaat uit twee prikken, De tweede krijgt het geselecteerde personeel na drie weken. Een aantal weken na de tweede prik zijn de gevaccineerde medewerkers beschermd tegen COVID-19.

"Maar dan merken we alleen effecten van de vaccinatie in dit ziekenhuis", , legt internist-infectioloog Corine Delsing uit. "Het duurt nog wel even voordat ook in heel Twente effect wordt gezien." De komende tijd blijft het personeel dan ook de beschermende kleding dragen.

'Belangrijke slag geslagen'

Toch is Delsing blij dat de eerste prikken zijn gezet. "We hebben het de afgelopen periode ongelooflijk zwaar gehad. De zorg staat onder druk en we hebben veel uitval van personeel gehad, onder andere door corona.

Door het vaccin blijft ons personeel maximaal inzetbaar en blijven we in staat goede zorg te leveren. En dat is vooral hier in Twente belangrijk, waar de coronacijfers indrukwekkend hoog zijn. We hebben een belangrijke slag geslagen, wat ons uiteindelijk uit dit dal haalt."