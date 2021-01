Ondanks brand gaan diensten in kerk Zwartsluis door

De kerkdiensten bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zwartsluis kunnen zondag gewoon doorgaan. Vannacht brak er brand uit in de kerk aan de Zomerdijk, maar de schade is beperkt gebleven tot de hal. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken.

Omstreeks kwart over één vannacht hoorden buurtbewoners een harde knal bij het kerkgebouw vandaan komen. Aan de zijkant van de kerk startte het vuur. Uit een eerste onderzoek lijkt het erop dat er sprake is van brandstichting, meldt wijkagent Johan Bouma.

Het brand- en inbraakalarm voorkwam erger volgens Roel Huls, lid van de kerkelijke gemeente. “Gelukkig hebben we een brandwerende deur en is de schade beperkt gebleven tot de deur, de kozijnen en een gedeelte van het dak. Maar triest is het wel. Dit wil je natuurlijk niet", vertelt Huls.

Hij vervolgt: "We denken niet dat het een actie is tegen de kerk, maar een kwajongens streek waarbij het mogelijk uit de hand is gelopen door gebruik van vuurwerk.”

Brandstichting

Wijkagent Bouma van Zwartsluis spreekt van ‘een laffe daad’. Hij gaat er vanuit dat er een container tegen de deur is gezet, die vervolgens in brand is gestoken. De afvalbak zou zijn meegenomen vanaf het Buitenhof. De politieagent roept inwoners van Zwartsluis op om zich te melden als ze meer informatie over de brand hebben.

Voor de gereformeerden loopt het voorval met een sisser af. “Het wordt een verzekeringskwestie en de opnames van de online diensten kunnen gewoon doorgaan. Het stinkt nog wel naar rook, maar de kerkzaal heeft gelukkig geen schade opgelopen”, aldus Huls.