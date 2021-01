Friese boeren willen hek om provincie om wolven te weren

Wolven laten zich in de toekomst mogelijk weer vaker zien in Overijssel (Foto: iStock / Getty Images Plus)

Omdat de wolf niet bejaagd of gevangen mag worden, moet er om heel Friesland een hek komen om te voorkomen dat wolven die provincie binnentrekken. Het hek moet van het IJsselmeer tot aan het Lauwersmeer gaan lopen. De plannen van de stichting Wolvenhek Fryslân voor zo'n hek worden vanmiddag in Den Haag gepresenteerd.

Ook de grens tussen Overijssel en Friesland zou afgesloten worden door het hek.

Een aantal bezorgde Friese boeren heeft zich verenigd in de stichting Wolvenhek Fryslân. Ze maken zich zorgen om de ontwikkelingen rond de terugkeer van de wolf. In Duitsland neemt het aantal wolven jaarlijks met 30 procent toe en ook in Nederland zijn steeds meer (gevestigde) wolven. "Binnen 5 jaren zijn er in Nederland waarschijnlijk 50 tot 150 wolven die Nederland onveilig maken. Ook in Friesland."

'Machteloos'

Wolven hebben de afgelopen jaren regelmatig schapen gedood, ook in Friesland. Omdat de wolf volgens het Europees en Nederlands recht beschermd is, mag het roofdier niet worden bejaagd of gevangen worden. "Heeft een wolf zich eenmaal gevestigd, dan staan we dus vrijwel machteloos. Wat wel mag: de wolf weren", aldus Wolvenhek Fryslân.

Dat moet dus met een hek, zegt de stichting, om zo te voorkomen dat een wolf zich in Friesland zou vestigen. "De Friese staten hebben zich al uitgesproken voor een wolvenvrij Friesland. Wij maken het haalbaar en betaalbaar met dit plan!"

Realiteitszin

Gedeputeerde Klaas Fokkinga staat niet achter het idee. "Als ze letterlijk een hek om de provincie willen leggen, is dat een onmogelijk plan", zegt hij tegen Omrop Fryslân. Onder meer omdat het hek ook land doorkruist dat in particulier bezit is.

De Fryske Nationale Partij, die zich vorig jaar tegen de motie voor een wolvenvrij Friesland uit heeft gesproken, roept stichting Wolvenhek Fryslân op tot realiteitszin. De partij noemt de plannen een dieptepunt. "Een hek van 150 kilometer lang dwars door het landschap, waar nog geen konijn of hert doorheen kan. Op deze manier maken wij van onze mooie en natuurrijke provincie een dierentuin."