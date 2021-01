Drukke winterwindow bij GA Eagles: met spoed keeper aantrekken en (wissel)spelers zoeken uitgang

Go Ahead kampt met veel corona-gevallen en zag ook reservedoelman Mitchel Michaelis dinsdag bij Jong PSV nog eens uitvallen met een blessure. "Vandaag krijgt hij de uitslag, maar dat gaat mogelijk wel een tijd duren", begint Bosvelt over de personele problemen onder de lat.

Keepersproblemen

Eerste doelman Jay Gorter (corona) is namelijk ook afwezig, evenals derde keeper Alessio Budel. Hij is namelijk nog herstellende van een armbreuk. "Een nieuwe keeper is het meest urgent", zegt Bosvelt. "Maar dat gaat niet lukken voor morgen. Dat is niet reëel." Vrijdag tegen TOP Oss lijkt de keuze te vallen op Shawn Veldhuis. De 19-jarige doelman uit Curaçao kwam afgelopen zomer over van Almere City.

Paul Bosvelt is op zoek naar een nieuwe doelman (Foto: Orange Pictures)



Van Kippersluis

Naast de zoektocht naar een nieuwe doelman, heeft ook een aantal spelers bij Bosvelt aan de bel getrokken om mee te werken aan een vertrek bij GA Eagles. Kevin van Kippersluis is één van hen en is op dit moment op Cyprus om de overgang rond te maken. "We hadden er beiden veel meer van verwacht. Hij was misschien wel aangetrokken als beoogd basisspeler en hij zou ook zeker passen bij het publiek, maar het is dan voor beide partijen jammer dat het zo is gelopen. En mocht het op Cyprus op niets uitlopen, dan blijft de deur gewoon openstaan."

Droste en Rabillard (met masker) kijken ook naar een andere uitdaging (Foto: Orange Pictures)

Mogelijk vertrek Droste en Rabillard

Verder krijgt deze winterwindow Nicolas Abdat de ruimte om uit te kijen naar een andere werkgever , terwijl Wout Droste en Antoinne Rabillard zichzelf in de etalage plaatsen. Het uitzicht op speelminuten voor Abdat is nihil. Voor Droste en Rabillard ligt dit anders, maar de twee ervaren spelers zijn ook niet extreem gelukkig met hun huidige rol. "Wout (Droste red.) kijkt wel om zich heen", aldus Bosvelt. "Hij heeft nu natuurlijk meer te maken met concurrentie. Het is een goede jongen in de groep en kan ook zeker van waarde zijn, dus hij hoeft zeker niet weg. Maar als er echt een mooie uitdaging komt, staan we dat niet in de weg", aldus Bosvelt.

Datzelfde geldt min of meer voor de Fransman Rabillard. "Maar als je ziet wat voor een bergen werk hij verzet op niet zijn eigenlijke positie, is hij zeker van waarde voor deze ploeg. Maar echt in de spits wordt het lastig voor hem bij ons", besluit Bosvelt, die met het vertrek van deze spelers ook zelf weer wat kan als er financiële verlichting komt. "Maar nu is er alleen ruimte voor een keeper."