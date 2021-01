Hengelose raakt weg kwijt bij aanvraag huishoudelijke hulp: "Je gaat je als persoon schamen"

De chemobehandeling tegen blaaskanker kostte haar in 2017 bijna de kop. Nu, zo'n drie jaar later, functioneert Ann uit Hengelo weer, hoewel ze nooit helemaal de oude meer wordt. Het huishouden is bijvoorbeeld te zwaar geworden. Hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bood uitkomst. Een jaar lang was ze daar "godsgelukkig mee". Daarna raakte ze verstrikt in bureaucratie.

Het verhaal van Ann staat volgens het Hengelose FNV-kaderlid Goran Hagebeek niet op zichzelf. Kwetsbare burgers lopen volgens hem steeds vaker vast bij de aanvraag voor hulp bij het huishouden. Sterker nog, volgens Hagebeek lappen steeds meer gemeenten de uitvoering van de Wmo aan hun laars en maken ze hun eigen regels, omdat ze het anders te duur vinden worden. “Dat mag natuurlijk helemaal niet. Gemeenten moeten doen wat er in de wet staat.”

De afgelopen jaren hoorde Hagebeek steeds vaker inwoners klagen over de verslechtering van de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. De vele signalen hierover leidden eind 2018 tot het FNV-meldpunt Huishoudelijke Zorg Hengelo. Bij het meldpunt kwamen echter niet alleen klachten over Hengelo binnen, maar ook over nabij gelegen gemeenten zoals Haaksbergen, Enschede, Almelo en Borne.

t FVN-meldpunt Huishoudelijke Zorg werd in 2018 geopend en was in eerste bedoeld voor inwoners uit Hengelo. Vanaf het begin meldden zich ook mensen uit omliggende gemeenten. Om die reden heeft de FNV besloten dat inwoners uit heel Twente een beroep kunnen doen op het meldpunt. Aanmelden kan via e-mail: meld.twente@vereniging.fnv.nl

Via het meldpunt werden uiteindelijk 35 “klachtwaardige kwesties” voorgelegd aan de gemeente Hengelo. Het merendeel van deze kwesties werd opgelost, omdat inwoners meer uren huishoudelijke hulp kregen. “Maar mensen moeten eerst piepen”, zei FNV-bestuurder Hans Hupkes destijds. “Wie niet piept krijgt niets.”

Niet lullen maar poetsen

Terug naar het verhaal van Ann. De Hengelose is het type ‘niet lullen maar poetsen’ en zocht niet eerder de publiciteit voor haar probleem met de gemeente. Tot nu. Ann: "Het is namelijk niet eerlijk hoe de gemeente hiermee omgaat. Je gaat je als persoon schamen. Ik heb mijn leven lang knetterhard gewerkt. Mijn huis was schoon. Dat is het nu niet. Er komen heus wel eens mensen op bezoek. Dan ben ik dagen van tevoren aan het poetsen. Dat moet ik in gedeeltes doen. Ik kan maar korte tijd wat achter elkaar doen. Mijn huishouden is nooit wat het zou moeten zijn.”

Vanaf 2017 doet Ann noodgedwongen een beroep op de Wmo. In dat jaar kreeg ze de diagnose blaaskanker. Ze onderging een zware operatie, een pittige chemobehandeling en er werd een stoma geplaatst. Vanwege complicaties volgde er nog een operatie. “Mijn darmen lagen in de knoop. Ik geloof dat ik in totaal zes weken in het ziekenhuis heb gelegen.”

Godsgelukkig met hulp

Eenmaal thuis kreeg ze via de Wmo hulp bij het huishouden. "Vanuit het ziekenhuis geregeld. Terwijl ik daar lag had ik een voorgesprek met een aardige meneer van de gemeente. Als je chemo hebt gehad, word je kaal en zie je er echt verrot uit. Ik vertelde hem dat ik geen beroep kon doen op mijn kinderen of de buren. En dat mijn man een hernia heeft en een zware baan in de horeca en dat hij al zoveel als mogelijk doet wat hij kan doen in het huishouden."

Ann kreeg voor de periode van één jaar huishoudelijke hulp toegewezen. “Daar was ik op dat moment godsgelukkig mee. Ik lag in die tijd meer op de bank of in bed dan dat ik iets kon.”

Ruim voor het verstrijken van dat eerste jaar vroeg ze verlenging aan. “Dat was in oktober 2018. De eerste aanvraag ging mis, want ze hadden mijn brief niet gehad. Toen heb ik de aanvraag persoonlijk bezorgd.”

De gemeente ging aan de slag met haar aanvraag voor een verlenging. Er volgde een tweede keukentafelgesprek en een arts beoordeelde welke huishoudelijke taken Ann en haar echtgenoot zelf konden doen. “Het gesprek was met een onaardige vrouw die een verslag schreef waarin allerlei onwaarheden stonden.” De conclusie van de arts luidde dat huishoudelijke hulp niet nodig was. "Mijn man zou in staat zijn om de zware huishoudelijke taken uit te voeren. Terwijl hij artrose heeft, een hernia en lange dagen maakt op zijn werk.”

FNV-meldpunt

Ann raakte verstrikt in regels en bureaucratie en besloot het erbij te laten zitten. Min of meer toevallig kwam ze enkele maanden later in contact met het FNV-meldpunt en daarmee ook met het juridische team daarachter. Gezamenlijk besloten ze bezwaar aan te tekenen tegen de afwijzing. Dat bezwaar werd afgewezen. Daarop werd haar zaak voorgelegd aan de bestuursrechter. Die oordeelde op 25 september 2020 dat ze wel degelijk recht had op huishoudelijke hulp. Hengelo moest haar huiswerk overdoen, hetgeen de gemeente ook deed. In die periode werd bij Anns echtgenoot een gezwel ter grootte van pingpongbal in zijn hoofd gevonden.

Ter beoordeling moesten Ann en haar man zich melden bij een onafhankelijke keuringsarts in Goor. Die afspraak staat het echtpaar nog helder op het netvlies. Ann: “Die arts stelde allerlei vragen aan mijn man, terwijl ik toch degene was die om hulp vroeg? Maar goed, eerst werden er vragen gesteld over zijn rug, toen over het gezwel in zijn hoofd. De arts bekeek ook zijn rug en concludeerde dat die er soepel uitzag. Wat knap is, want in het ziekenhuis kunnen ze pas iets over zijn rug zeggen na een MRI-scan of een CT-scan.”

Sinds de opening in 2018 benaderden enkele honderden mensen het meldpunt Huishoudelijke Zorg. Het meldpunt wordt juridisch bijgestaan door advocatenkantoor Jurist Wevers. Dit kantoor heeft inmiddels meer dan zestig zaken voor de rechter gebracht.

“Hij vroeg wel een keer of zes of mijn man kon stofzuigen. Dat kon hij toch wel? Het werd zelfs irritant, zo vaak als hij erover begon.” Goran Hagebeek weet wel waarom de arts hier zo nadrukkelijk om vroeg: “Stofzuigen is één van de zwaarste huishoudelijke klussen. Wie kan stofzuigen zegt eigenlijk dat hij het huishouden kan doen.”

De afspraak had uiteindelijk wél resultaat. “De arts adviseerde de gemeente om mij huishoudelijke hulp toe te kennen. Tijdelijk, want als de tumor uit mijn mans hoofd zou zijn verwijderd, zou het met hem vast en zeker beter gaan en kon hij het zware werk in het huishouden weer doen.”

Een woordvoerder van de gemeente Hengelo bevestigt de gang van zaken. "Uit een second opinion bleek dat ons eerste besluit, namelijk om geen huishoudelijke hulp toe te kennen, juist was. De echtgenoot van Ann kon het zware huishoudelijke werk doen en mevrouw de lichte huishoudelijke taken. Helaas werd in oktober vorig jaar een tumor bij hem vastgesteld. Hij wordt daar aan geopereerd waardoor hij komend jaar de genoemde werkzaamheden niet meer kan doen. Daarom is begin december vorig jaar besloten dat Ann wekelijks 1.8 uren huishoudelijke hulp per week krijgt. Dit is dus alleen voor het zware werk, omdat mevrouw de lichte taken zelf kan uitvoeren."

Niemand over de vloer

De hulp bij het huishouden ging per 10 december 2020 in, maar tot nu toe is er nog niemand over de vloer geweest. De gemeente Hengelo is daar niet verbaasd over. De woordvoerder: "In de brief die wij hebben gestuurd staat duidelijk dat de zaakwaarnemer (jurist Kevin Wevers, red.) of Ann zelf aan ons moet doorgeven van wie zij de hulp wil ontvangen. Pas daarna kunnen wij hulp gaan inzetten. Wij hebben van beiden tot op heden geen reactie ontvangen. Dat is de reden dat nog geen hulp is toegekend. Dat vinden wij vervelend voor hen, maar zij zijn nu aan zet."

FNV-kaderlid Hagebeek zegt dat de gemeente hier zeker een punt heeft. "Maar gezien de situatie van Ann en haar man had het niet misstaan als de gemeente het initiatief had genomen." Volgens Hagebeek gaat Ann snel contact opnemen met de gemeente.

Bezwaar tegen aantal uren

Daarmee is de kous niet af. Hagebeek: "Jurist Wevers heeft bezwaar aangetekend tegen het aantal uren huishoudelijke hulp dat is toegewezen aan Ann. Sowieso moet de gemeente rekenen in uren en kwartieren. Dat gebeurt hier niet. En Ann heeft volgens het CIZ-protocol wekelijks minimaal recht op twee uren hulp bij het huishouden. Ik verwijs hiervoor ook naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2018."